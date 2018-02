"Jusapol ha hecho historia y se ha convertido en una forma de vida"

De las pequeñas concentraciones en las subdelegaciones pasaron a las históricas manifestaciones de Madrid y Barcelona. Ignorados por el Gobierno, anunciaron 52 más en ciudades de todo el país. Málaga será la vigesimosexta en la que el movimiento gritará por la equiparación salarial de policías nacional y guardias civiles respecto a las policías autonómicas.

Ya tienen fecha para su manifestación en Málaga, una de las ciudades que más apoyo ciudadano ha demostrado con la equiparación salarial.

Sí, ya está autorizada para el 3 de marzo. La salida será a las 12.00 horas en la plaza de la Merced. Sólo esperamos que la Subdelegación del Gobierno no nos cambie el recorrido que hemos propuesto. Habrá una gran asistencia, con compañeros de otros puntos de España y, por supuesto, de los malagueños. Estamos muy ilusionados. Instalaremos un escenario y leeremos un manifiesto. Todo el mundo podrá participar.

¿Qué colectivos les acompañarán?

Hemos invitado a todos los partidos políticos. Por ahora nos han confirmado su presencia todos salvo el Partido Popular. A la manifestación puede venir quien quiera, incluso los sindicatos, pero sin siglas.

Entre Jusapol y los sindicatos tradicionales hay un distanciamiento evidente.

Es curioso que durante tantos años no hayan luchado por la equiparación y ahora se hayan sumado al impulso que Jusapol ha provocado entre policías nacionales y guardias civiles. Los grandes sindicatos quieren recoger el fruto de Jusapol.

Jusapol se ha convertido en un fenómeno que va más allá de los policías nacionales, guardias civiles y sus familias. ¿Hasta dónde va a llegar?

Los estatutos de la asociación dejan bien claro que, una vez conseguida la equiparación salarial, la organización desaparece. Después de tantos años sin que los Gobiernos ni los sindicatos hicieran nada al respecto, Jusapol ha conseguido una unión entre los dos cuerpos que se ha visto reflejada en la calle. Si no hay equiparación, Jusapol no va a parar.

¿Por qué Jusapol no participa en la negociación?

Es una buena pregunta. Nosotros se lo hemos pedido al ministro del Interior de todas las formas posible, pero no nos ha respondido. Él ha dicho públicamente que se reunirá con todas las asociaciones, pero a nosotros por el momento no nos ha respondido. Jusapol está registrada como asociación en su propio ministerio, pero no nos convoca a la mesa de negociación. Algo falla.

¿Es Jusapol una forma de vida?

Pues sí. Jusapol ya es una filosofía, un forma de vida. No somos un sindicato, no tenemos liberados. Todo lo que hacemos es con nuestro dinero, con nuestro tiempo libre y con nuestra imaginación. Jusapol también es historia. En 2008, la manifestación por la equiparación convocó a 25.000 agentes. La asociación apenas tiene un año y nuestra primera convocatoria alcanzó los 100.000 y la segunda, 160.000.