El Colegio de Médicos espera que el anuncio del hospital "no quede en palabras"

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, espera que el anuncio de que la ciudad cuente con un macrohospital como pronto en 2024 no se quede "en palabras", como ya ocurrió en 2007 o en otras ocasiones, ya que la ciudad "tiene experiencia en otras situaciones vividas con aquel tercer hospital en los terrenos del Civil". "Necesitamos que esta vez sea la definitiva, que sea realmente un proyecto con una dotación económica" y pidió que venga reflejada ya la iniciativa en los próximos presupuestos de la Junta.

La consejera de Salud, Marina Álvarez, explicó ayer que a final de año se licitará la redacción del proyecto, las obras un año después y luego se tardará un lustro en construir un nuevo edificio tras el Materno Infantil y reordenar las funciones en todos los pabellones hospitalarios (el Clínico, Carlos Haya, el Materno, etcétera..). El presupuesto es de 230 millones de euros.

Sánchez Luque se ha reunido esta mañana, precisamente en La Noria, con 22 asociaciones de pacientes para crear el Observatorio 2024, y también ha explicado que "no podemos tener una visión completa si no se contempla la zona Este de la ciudad", en referencia a que allí debería ir otro hospital. "El centro de salud de El Palo no puede ser la solución, no es un centro que permita soluciones posibles", ha señalado, al tiempo que ha pedido a los partidos políticos que no discutan. "Hay que ser flexible, por disputas de partidos o instituciones no podemos perder el salto, Málaga tiene que aprovechar este ofrecimiento", ha aclarado.