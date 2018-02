El alcalde de Málaga ofrece suelo para el nuevo hospital y pide rapidez a la Junta

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la propuesta de la consejería de concluir un macrohospital en la capital en 2024, con una inversión de 230 millones de euros, y se ha ofrecido a donar el suelo necesario para los equipamientos aledaños al edificio de 800 camas que tendría que ir en los terrenos actuales de La Noria, tras el Materno Infantil. También ha pedido velocidad en el desarrollo del proyecto y en su ejecución.

"Me parece bien que desde la Consejería de Salud se tomen en serio dar respuesta a los problemas que tiene el equipamiento del ramo en Málaga", ha subrayado, al tiempo que ha añadido: "Estamos en la mejor disposición desde el Ayuntamiento para colaborar en suelo de equipamiento, para construir lo que sea necesario desplazar", un ofrecimiento lanzado a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial. Ha deseado que el proyecto tenga la máxima velocidad en su desarrollo, en proyecto y ejecución, "es urgente el hacerlo", y ha aclarado que, además, esto debería ir acompañado con la ejecución de un nuevo hospital en la zona Este de la ciudad.

En su opinión, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, en ningún momento ha pretendido disuadir al vincular la cesión de suelos de La Noria a cambio de construir un hospital en el Este.

Esta mañana ha habido más reacciones. En La Noria, precisamente, el presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, se ha reunido con 22 asociaciones de pacientes y han constituido el Observatorio 2024, nombre alusivo a la fecha en la que debería estar terminado el macrohospital. Sánchez Luque ha esperado que "no quede en palabras" el anuncio de la Junta, ya que Málaga "tiene experiencia en otras situaciones vividas como aquel tercer hospital en los terrenos del Civil", ha instado a que exista una colaboración plena entre las instituciones y ha destacado que no "se puede tener una visión plena si no se contempla la zona Este de la ciudad", en clara alusión a la necesidad de que allí se levante una estructura hospitalaria ya sea un Chare u otro tipo de edificio. "Lo importante es que haya un centro que permita que haya reconversiones a medio plazo", ha precisado.