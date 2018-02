Una plataforma se opone a la llegada de antenas de móviles a un bloque

La Plataforma Stop Antenas Guindos-Selene ha recogido en la calle en dos días 600 firmas de vecinos que se oponen a la próxima instalación de una torre para antenas de móviles en el número 47 de la avenida Gregorio Diego.

El colectivo, integrado por las asociaciones de vecinos de Los Guindos-Selene y la Térmica, así como por las ampa de los colegios Los Guindos y Vicente Aleixandre, informó el pasado miércoles a este diario de que pedirá permiso a la Subdelegación de Gobierno para una concentración de protesta y que está dispuesta a emprender acciones legales para impedir la colocación de unas antenas en un barrio que considera saturado de ellas.

A este respecto, Lucila Gutiérrez, presidenta del Ampa del Colegio Los Guindos, detalló que la zona ya cuenta con 22 antenas para móviles, una cifra que para Juan Arcas, presidente de la Asociación de Vecinos Los Guindos-Selene, está convirtiendo el entorno «en el barrio de las antenas», por lo que pidió que no se instalen más y las nuevas, «se repartan» por otras partes de Málaga.

Lucila Gutiérrez alertó de la situación, al tiempo que recordó que las antenas se concentran en una zona en la que hay «dos colegios, un centro de salud y una escuela de baloncesto», por lo que pidió «un poco de cordura».

La presidenta del Ampa de Los Guindos también precisó que con las 22 antenas actuales, y según una medición solicitada por este colectivo en 2016, la media de radiofrecuencia en la zona es de 1,62 microvatios por centímetro cuadrado, «cuando según el Ministerio de Industria, en 2014 los valores medios en Málaga eran de 0,1 microvatio por centímetro cuadrado».

La representante del ampa lamentó que la nueva Ley General de Telecomunicaciones no establezca distancias de seguridad cuando, como en este caso, hay colegios, centros deportivos y sanitarios tan próximos.

Con respecto a los supuestos efectos nocivos que podrían producir estos aparatos, y que las compañías de telefonía móvil niegan, Lucila Gutiérrez argumentó que «tampoco hay estudios que me digan que eso no es malo y además, hace 40 años no había estudios de que el tabaco matara».

José Antonio Morcillo, de la plataforma, explicó que en los dos días de recogida de firmas ha conocido casos como una persona que tuvo cáncer durante dos años, «se vino de Alhaurín porque había una antena, había habido seis o siete muertos alrededor y ahora le plantan esto».

La presidenta del ampa también recordó los numerosos casos de migraña que se producen en el Colegio Los Guindos y en la zona. «Y hay estudios, hemos traducido uno, que te está diciendo que eso te puede llegar a afectar cuanto más exposición tengas».

Por su parte, el presidente de la comunidad de vecinos del número 47, que prefirió que no saliera su nombre, informó de que se trata de una propuesta aprobada «democráticamente» por el bloque y que no hay nada «fuera de la ley». Con respecto al efecto pernicioso de las radiaciones, señaló: «Pensamos que no tiene fundamentación científica, no son nocivas».

El bloque, informó la plataforma, recibirá unos 12.000 euros al año por la instalación, más un plus si esta aumenta.

La protesta de los vecinos consiguió en 2015 la retirada de un grupo de antenas sin permiso en el vecino Camino del Pato, pero fueron sustituidas en parte y el resto, desplazado unos metros.