"La Junta declarará Sierra Bermeja parque natural si el territorio así nos lo pide"

Fiscal anuncia la intención de la Administración autonómica de dar respuesta a una reivindicación histórica de la provincia y sumar un nuevo parque a Málaga. Afirma que el decreto de sequía estará aprobado antes de que acabe el tercer trimestre del año, cree que Andalucía está mejor preparada que hace veinte años y defiende la planificación del Ejecutivo regional en cuestiones hídricas, si bien admite que «podría haber ido más rápido».

La Junta de Andalucía está expectante ante las posibilidades que abrirá la declaración de parque nacional de Sierra de las Nieves, pero no quiere parar ahí y se marca como próximo objetivo convertir en parque natural Sierra Bermeja. Así lo ha avanzado esta semana a La Opinión de Málaga el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en una entrevista telefónica.

La primera pregunta es inevitable por la actualidad. ¿Cómo va el proceso de declaración de parque nacional para la Sierra de las Nieves? ¿Cuándo será una realidad?

Pues mira, precisamente podemos hablar de una novedad, ya que ya se ha publicado en el BOJA la aprobación inicial que hicimos el martes de la semana pasada, y de manera inmediata vamos a sacar a información pública la aprobación inicial. Tiene que estar en información pública creo que tres meses y con las alegaciones, lo que nos llegue, se informará de inmediato y se enviará definitivamente al Gobierno de España que a partir de ese momento es quien tiene la competencia para pedir informes a los distintos departamentos que tienen implicación. Cuando todo este resuelto de nuevo el Consejo de Gobierno y el de Ministros aprobarán el proyecto definitivo y el Gobierno lo remitirá a las Cortes para que sea el Congreso el que apruebe la ley de creación del parque nacional. Lo normal es que pudiera ser a finales de este año o a principios del que viene. La verdad es que hay que destacar que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía estamos trabajando de la mano, sin divergencias. Vamos de la mano, por lo tanto no debe haber ningún retraso a lo que establece el proceso administrativo.

¿Esta declaración traerá beneficios a la zona? Sobre todo porque estamos hablando de una comarca que ha sufrido problemas como la despoblación y la falta de oportunidades laborales.

Sin duda. Yo estoy absolutamente convencido de que la comarca va a vivir un antes y un después en todos los sentidos. También en el económico. De hecho, una de las virtudes que tiene la declaración de este parque nacional es que es una solicitud, una exigencia del territorio, a las administraciones superiores, de los ayuntamientos a la Junta y al Gobierno central. Y eso es muy importante y muy positivo porque hay que reconocer que hay determinados territorios en los que hay tensiones con estas cuestiones. Se van resolviendo porque la mayoría de la gente está convencida de que contar con un espacio natural protegido beneficia de manera muy clara al municipio. Pero el que hayan sido los ayuntamientos los que hayan tirado de este carro para que la Sierra de las Nieves sea parque nacional es muy importante. Ellos saben que es una comarca que por su situación geográfica y distintas cuestiones necesita un impulso económico y con el parque nacional y el turismo sostenible que puede traer, la atención preferente que se da a estos municipios por las administraciones, etc, pues tienen que beneficiar. Yo soy al menos tan optimista como los ayuntamientos y lo digo de verdad, hay otros sitios que no están así, pero en la Sierra de las Nieves sí y siempre que puedo lo destaco porque es una de las claves de que prácticamente no haya ninguna voz discordante con la declaración.

¿La Junta se ha planteado ya acciones que puedan fomentar la zona una vez que sea parque nacional?

Me consta que la Consejería de Turismo está en conversaciones también con los ayuntamientos para de manera inmediata incluir Sierra de las Nieves en campañas de promoción de espacios naturales. Tener un parque nacional da un prestigio a la zona que lo alberga que es enorme, internacional, y en una provincia como Málaga que es claramente de las más importantes de España desde el punto de vista turístico que además a esa oferta se añada un parque nacional le da un plus a la provincia magnífico y que vamos a ser capaces de aprovechar.

Supongo que para Andalucía también será muy importante tener un tercer parque nacional.

Lo es. Lo he dicho en alguna ocasión y lo repito, cuando se declare seremos la comunidad peninsular con más parques nacionales, es verdad que Canarias tiene cuatro. Y que haya tres parques nacionales con la importancia de Sierra Nevada, Doñana y ahora Sierra de las Nieves para Andalucía es muy, muy importante y le puedo garantizar que todo el Gobierno, incluida la presidenta, está muy expectante para que cuanto antes podamos contar con el tercer parque nacional.

¿Más allá del parque nacional, trabaja la Junta en otras figuras de protección?

Se sigue trabajando, estamos ultimando el mapa de las zonas de especial conservación de Andalucía, quedan poco menos del 10% de lo que está previsto declarar zona ZEC. Y en relación con la Sierra de las Nieves, sé que hay cierto movimiento en cuanto a la inclusión de Sierra Bermeja en el parque nacional, y yo quiero aclarar dos cosas en ese sentido. La primera, Sierra Bermeja tiene virtudes más que suficientes para otorgarle la máxima protección porque es obvio que tiene una importancia natural enorme. Pero es verdad, y ya lo he dicho, que el procedimiento empezó hace mucho tiempo circunscrito al parque natural y modificar ese procedimiento para incluir Sierra Bermeja sería un freno muy importante y hemos preferido tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía seguir hacia adelante con la transformación en parque nacional y en un futuro estudiar la incorporación de Sierra Bermeja. En este sentido, sí te puedo decir que de manera más o menos inmediata si a nosotros de manera oficial nos llega la solicitud de los ayuntamientos de convertir Sierra Bermeja en parque natural lo haremos.

¿De forma independiente al proceso del parque nacional?

Claro. Declararíamos Sierra Bermeja parque natural, insisto si el territorio así nos lo pide, que parece que es la intención, para posteriormente a medio plazo, parcial o totalmente, incorporar parte de ese parque a la zona del parque nacional de la Sierra de las Nieves. Esa intención la tenemos y es firme y lo que le puedo decir es que si el territorio nos pide que lo declaremos parque natural lo vamos a hacer.

En el entorno de Sierra Bermeja hace ya mucho tiempo que hay movimientos que piden ese protección.

Sí, los hay. Yo le pido a la gente un poco de paciencia en el sentido de que pararnos ahora otra vez a ver si metemos o no Sierra Bermeja en el parque nacional sería paralizarlo para mucho tiempo y está claro que no lo merece, que hay que declarar el parque nacional y además es que éste es el procedimiento habitual en los espacios protegidos y luego la zona un poco de alrededor se declara parque natural si el territorio quiere y parece que en este caso quiere, y a medio plazo se estudia la conveniencia de meter parte en el parque nacional, lo que sea más interesante, lo que sea más conveniente. Ya es zona de especial conservación, que eso ya no es poco, es una figura europea. Y estamos dispuestos a declarar Sierra Bermeja parque natural si se nos pide, para a un medio plazo total o parcialmente incluirlo en el nacional.

Otra cuestión que también está de actualidad y preocupa en Málaga es el decreto de sequía. ¿Para cuándo va a estar?

En el Consejo Andaluz de Medio Ambiente ya se ha visto el borrador del decreto, que se ha enviado a la Consejería de Hacienda y al gabinete jurídico de la Junta para que en el momento que sea devuelto se corrija si hay algo que corregir e inmediatamente se envíe al Consejo de Gobierno para que se apruebe definitivamente, que como dijimos sería en el primer trimestre del año.

¿Pero en este primer trimestre estará sólo aprobado o ya en marcha? ¿Estará activo en abril?

Aprobado y en marcha. Nuestra idea es que esté antes, en marzo. Para que el Consejo de Gobierno lo envíe al Parlamento y allí se apruebe definitivamente, ya que es un decreto ley.

En el caso de Málaga ya se habló el año pasado de algunas medidas a tomar por parte de la Junta y esta semana se ha hablado de hacer minitrasvases en el territorio andaluz.

Sí. Sería aprovechar de la mejor manera posible los recursos de que disponemos y efectivamente habría minitrasvases de agua de unas zonas a otra, del Campo de Gibraltar a la zona oriental de Málaga? Hay agua, de momento no hay necesidad de hacer restricciones en el abastecimiento, pero tenemos que ser muy precavidos para que si sigue la situación de sequía que no lleguemos a ese extremo. Que ojalá llueva, pero tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Sí quiero recordar una cosa y es que en similares circunstancias, hace unos veinte años, con una sequía igual que la que estamos padeciendo ahora, prácticamente en todas las grandes ciudades de Andalucía había restricciones, ahora no las hay porque se aprende de la experiencia y se han adoptado medidas. Tenemos que estar satisfechos, pero quedan cosas por hacer, un decreto de sequía no es agradable y lo que el decreto intenta es adoptar medidas para que el abastecimiento esté garantizado y la agricultura se perjudique lo menos posible.

Dice que se ha trabajado en este tiempo, pero hay colectivos dentro de la agricultura y voces de la oposición que critican precisamente la falta de planificación de la Junta en el abastecimiento.

En ese sentido, si es el PP el que dice esto me parece de una cara dura enorme, ya que si hablamos de Málaga el proyecto del recrecimiento de la presa de La Concepción, que es competencia estatal, estaría resuelto y la zona norte de la comarca de Antequera, con el trasvase de Iznájar, también estaría resuelto y también es una obra estatal. Si aquí hay alguien que no ha planificado como corresponde es el Gobierno central, eso es así, siempre se puede hacer más también por nuestra parte, pero ahí están los datos. En todas las provincias de Andalucía hay una obra importante dependiente del Gobierno central que en el caso de que estuviera disponible la situación que se da de falta de agua estará resuelta, hablamos del trasvase del Condado, en Huelva, de las conducciones de Rules, en Granada, de las de Siles, en Jaén, del trasvase de Iznájar y la presa de La Concepción, en Málaga, de la desaladora y las obras pendientes en Almería. Nosotros lo hemos previsto y lo estamos ejecutando, que a lo mejor podríamos haber ido más rápido, yo lo acepto, pero es que el Gobierno no ha empezado.

¿El futuro pasa por la solidaridad entre territorios?

Sí. Yo creo que la solidaridad entre territorios, que ya se da, es importante, pero la clave está en una planificación seria, una planificación en la que los desarrollos no estén por encima de las capacidades, eso es lo que estamos haciendo en Andalucía y fruto de eso es que estamos mejor que veinte años.