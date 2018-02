La oposición cree que el PP se agarra a De la Torre como "a un clavo ardiendo"

La campaña electoral ha empezado hoy en la ciudad. La oposición del Ayuntamiento de Málaga valora negativamente la decisión del alcalde, Francisco de la Torre, anunciada esta mañana en los Jardines de Pedro Luis Alonso, de volver a presentarse como candidato a la alcaldía del PP en las elecciones de 2019. La mayoría de los partidos de izquierdas considera que el proyecto de los populares está agotado, que se ha apostado por un modelo de ciudad que ha favorecido los intereses de unos pocos y que se ha avanzado en una línea de precarizar los servicios públicos. Hasta Cs, socio de gobierno del PP, ha pedido un relevo generacional y de siglas para el que se postulan los naranjas, relevo que, para otros, debería haber asumido Elías Bendodo, según las quinielas políticas. Hay quien piensa que es una argucia para ponerle al presidente de la Diputación Provincial la alcaldía en bandeja de plata, de forma que el responsable del PP malagueño sustituya al regidor a mediados del próximo mandato.

Los partidos han aprovechado no sólo para criticar la gestión de De la Torre, sino también para vender sus proyectos como alternativa al PP, que gobierna en la ciudad desde 1995.

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha señalado: "Nos es indiferente quién sea el candidato del PP en las próximas elecciones. El PSOE tiene un proyecto de una Málaga moderna y avanzada que se verá refrendado por los malagueños y malagueñas en 2019", para incidir después en que los populares presentan "un proyecto político incapaz de mirar hacia el futuro, De la Torre hace un mes decía no querer presentarse y hoy, de manera contradictoria, recapacita ante la insistencia de su partido, un partido sin rumbo en las encuestas".

De la Torre afrontará las próximas elecciones con 76 años y medio. El portavoz de Cs, Juan Cassá, expuso: "Queremos ser tremendamente respetuosos con las decisiones de otros partidos. Esto era un problema del PP exclusivamente. Lo único que lamento es que el culebrón ha distraído la acción de gobierno en los últimos meses. Ahí tenemos los presupuestos sin aprobar, cuando Cs envió sus 61 propuestas el 20 de diciembre. Espero que el PP se centre ya y retome las numerosas cuestiones que Málaga necesita". Cassá añadió: "En lo personal le tengo aprecio al alcalde y además cumple con lo que firmó con Cs: seguir hasta 2019. Pero en lo político estamos obsesionados con demostrar que hace falta un relevo generacional y de siglas en esta ciudad, con políticas directas y claras que respeten lo hecho y den un nuevo impulso y Cs puede ser ese relevo, un relevo sin aspavientos ni políticas radicales, que pongan en riesgo los avances logrados".

Juan Cassá añadió: "Cs está construyendo un proyecto fuerte, pujante, con un equipo joven preparado para que Málaga acometa su cuarta modernización, y esa es nuestra preocupación y el centro de nuestro trabajo diario".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha explicado que los últimos años de De la Torre le recuerdan mucho al final del mandato de Pedro Aparicio, alcalde socialista que se retiró en el 95, y ha afirmado que la acción de gobierno del PP se caracteriza por "la inercia y la improvisación". "En los últimos años no ha salido ni un proyecto de ciudad, todo está paralizado. El actual mandato va a quedar en blanco y no se ha aprobado nada destacable". "Málaga está más sucia, hay más pobreza y desigualdad, más precariedad, mucha de ella generada por el Ayuntamiento con privatizaciones y contrataciones que favorecen los empleos basura, como ocurre como los vigilantes de museos o los de seguridad privada", ha reflexionado. Además, ha añadido que ha habido un retroceso en lo que afecta a la calidad de vida. "Es la ciudad de su tamaño con más desempleo. El proyecto del PP está agotado y se ha agarrado a un clavo ardiendo".

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha señalado: "Es una cuestión de partido, pero pone de manifiesto la desconfianza del propia alcalde hacia su propio grupo o la grave falta de relevo, lo que en Malaga Ahora, donde se aboga por la limitación de mandatos, nos llama mucho la atención. Hasta Fidel Castro delegó en su hermano. Es probable, no obstante, que esta sea la única promesa que De la Torre cumpla en toda esta legislatura, en la que lo habitual, como acabamos de ver en con los acuerdos firmados con La Invisible, es que no mantenga su palabra ni sus compromisos. Aun así, dudamos mucho de que vaya a terminar la legislatura, o de que incluso aceptara su acta de concejal si no saliera elegido alcalde".

Juan José Espinosa, edil no adscrito, ha señalado que la decisión del alcalde demuestra claramente "la debilidad del PP". "Tiran de De la Torre porque se han dado cuenta de que Bendodo no es una alternativa. Están preocupados por los avances de Cs, que les pasa por la derecha, y han constatado una pérdida de apoyo". "No es buena noticia, porque este ha sido un mandato inmovilista, hay una falta de modelo de ciudad por parte de De la Torre, todo se hace de forma improvisada. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir una alternativa que ponga sobre la mesa un modelo de ciudad que represente los intereses de la mayoría social, nosotros trabajamos por esa alternativa. Los políticos del PP están más interesados en favorecer a los intereses privados que en gestionar los servicios públicos", ha dicho.