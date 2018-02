Rosa Francia asegura estar triste por la decisión de su marido

Rosa Francia, esposa del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien esta mañana ha anunciado que repetirá en junio de 2019 como candidato del PP a la alcaldía, ha dicho este mediodía en la Cadena Ser que "está triste". "Estoy triste, sobre todo porque para él hubiera sido muy bueno retomar una vida más sensata en este año próximo, pero yo trato de respetar su libertad porque es mi obligación y porque él lo ha hecho siempre conmigo", ha aclarado.

Francia ha señalado además que ha visto preocupado a su marido. "Él no es que tuviera la decisión tomada y que estuviera coqueteando el retrasar la respuesta sino que, efectivamente, lo he visto preocupado estos días y por eso yo conservaba cierta esperanza de conseguirlo", ha añadido, haciendo clara referencia a que ella abogaba por que dijera que no.

"Si a pesar de que él lo había decidido, había decidido ya que no, y ha dicho que sí, quiero pensar que es por razones más elevadas que las que yo le planteo, que quizás sean demasiado egoístas", ha declarado.