De la Torre será el candidato del PP en las municipales de 2019

Deshojada, por fin, la marchitada margarita sobre quién va a ser el candidato del PP para defender la alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2019. El actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado a conocer esta mañana que volverá a ser el cabeza de lista de su partido al Ayuntamiento de Málaga. Apurando el plazo de reflexión que se había autoimpuesto, De la Torre ha acabado por poner fin a meses de agitadas especulaciones e irá a por un sexto mandato en el Ayuntamiento de Málaga. En el momento de las elecciones, tendrá 76 años. El alcalde ha argumentado las motivaciones que, finalmente, le han hecho cambiar de opinión, después de repetir que si inclinación siempre ha sido la de no volver a concurrir en 2019: "Voy a aceptar la petición que me ha hecho el PP. He estado desde el final de enero en una reflexión intensa y he hecho un balance. Hemos conseguido lograr una imagen de vanguardia de la ciudad, y eso es un estimulo para mí de seguir en las líneas estratégicas emprendidas en los últimos años".

De la Torre reiteró que volver a presentarse como candidato a la alcaldía de 2019 incluye "un elemento es la ilusión por culminar y consolidar el camino recorrido, además de añadir nuevos proyectos que son coherentes con una ciudad maravillosa".

Con este anuncio de De la Torre, el partido sale del punto muerto en el que llevaba estancando desde hace meses, pero se abren nuevas incógnitas que están aparejados con su futuro y con las personas que le acompañrán en la lista que va a encabezar. Confrontado con las dudas sobre si se presenta con la intención de apurar el hipotético mandato hasta 2023, De la Torre ha manifestado que "no tengo una bola de cristal, aunque mi intención es trabajar siempre con plena disposición, aunque esto es ahora una cuestión secundaria". En las elecciones de 2015, asumió el compromiso de agotar su mandato y de continuar al frente del Ayuntamiento siempre salvo que se lo impidan motivos de salud. Otro debate que se abre ahora es sobre la composición de la lista electoral del PP para 2019. En 2015, el presidente del partido y también máximo responsable de la Diputación, Elías Bendodo, figuró de número dos. Preguntado por si volvería a ser su segundo, De la Torre no ha querido entrar en detalles.

En su intervención en los jardines de Pedro Luis Alonso, junto a la sede del Ayuntamiento de Málaga, el regidor malagueño ha agradecido "la comprensión y apoyo" de los ciudadanos en este tiempo de gestión y ha confiado en que ese apoyo se mantenga en las elecciones, a las que irá "con el entusiasmo y la humildad de siempre".

También ha aludido a su familia, que mostró públicamente que no quería que volviera a repetir en la Alcaldía, incidiendo en que respetan su libertad, agradeciendo también la "enorme comprensión" de su mujer, Rosa Francia.

De la Torre ha mantenido en este mes que su posición era estar en el no, pero también que era un "hombre disciplinado" y dejaba abierta una puerta para cambiar de opinión, lo que suponía "tener unos argumentos y una información". Finalmente, De la Torre ha anunciado que volverá a optar a la reelección.

El eco de la decisión de De la Torre resuena sobre el propio futuro de Bendodo, más allá de cuál de la propia lista electoral. En reiteradas ocasiones ha manifestado que su paso por la Diputación tendría fecha de caducidad después de dos legislaturas con él al frente, y tras defender la limitación de mandatos a dos. Siempre se ha especulado con que Bendodo iría a convertirse en el sucesor de De la Torre. Algo que se descarta ahora, poniendo sobre la mesa nuevas circunstancias, también, para su propio futuro político. ¿Un tercer mandato como presidente de la Diputación? ¿Sucesor reservado de De la Torre para ocupar la alcaldía por la puerta de atrás si éste no apura el mandato?

El adjetivo "veterano" aplica, a todas luces, con De la Torre. El pasado mes de diciembre cumplió 75 años y en su aval acumula cinco mandatos como alcalde, además de otros cuatro años como número dos de Villalobos en el Ayuntamiento. El alcalde, que también ha presidido la Diputación entre 1971 y 1976, ha sido uno de los máximos defensores de la apuesta de convertir a Málaga en la ciudad de los museos, con una reivindicación permanente de las salas que han abierto sus puertas en los últimos años. Entre ellas, el Pompidou o el Museo Ruso. Ahora podría afrontar un sexto mandato si recibe la confianza necesaria en las urnas. Las próximas elecciones locales se prevén más reñidas que nunca, con Ciudadanos al alza, el PSOE dispuesto a recuperar la alcaldía e IU aspirando a una coalición electoral de los partidos de izquierda que logre sumar a Podemos y Málaga Ahora a la causa.

El próximo 17 de marzo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá a la capital para encabezar el acto previo a la convención nacional del partido, una semana más tarde, en Sevilla. Una cita que servirá para escenificar el apoyo de Rajoy a De la Torre. El Ayuntamiento de Málaga es, ahora mismo, el más importante que tiene en cartera el PP a nivel nacional. Será la oportunidad perfecta para que Rajoy escenifique su respaldo al futuro candidato.