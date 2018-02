Bendodo: "De la Torre y yo hemos hecho un buen tándem en estos años"

Niega que en algún momento le haya pedido al alcalde que dé un paso atrás y asegura que se ha trabajado con lealtad

La decisión de Francisco de la Torre de encabezar la candidatura del PP en 2019 es clave para el futuro de su partido, pero deja en el aire algunas cuestiones elementales. La principal incógnita está aparejada al futuro político de Elías Bendodo. El presidente de la Diputación se había barajado como el sucesor natural del alcalde. Pero las circunstancias han cambiado y Bendodo parece haber asumido que su futuro político se ciñe a una tercera legislatura al frente de la institución provincial. Esta mañana ha valorado la posibilidad sin concreción, pero dando ideas que van en ese camino. Así, ha explicado que "De la Torre y yo hemos un buen tándem en estos años", asegurando que la provincia se ha beneficiado del empuje de los dos gobiernos liderados por el PP. Con De la Torre en el Ayuntamiento y con él en la Diputación. Por lo que ahora abrirá, ha asegurado, un periodo de reflexión para decidir si aspira a una nueva presidencia de la Diputación o no. Cabe recordar que Bendodo siempre ha asegurado que él es partidario de limitar la presencia al frente de una institución a ocho años. Un periodo que, en su caso, se cumplirá en 2019.

"Yo me ratifico en que ocho años son suficientes para llevar a cabo un proyecto en una institución. ¿Eso lo dice todo? No, no dice nada. Es una opinión que tengo, pero, evidentemente, soy permeable a las propuestas que me hacen mis compañeros de trabajo". Con estas palabras ha vuelto a corroborar este martes por la mañana que sigue pensando igual, aunque ha abierto la puerta a desandar del acto de constricción que él mismo se ha impuesto. En este sentido, ha argumentado que "dirigentes de mi partido tanto a nivel provincial como a nivel regional y alcaldes, además de militantes de base me piden y me están pidiendo desde hace meses que repita al frente de la Diputación". Teniendo en cuenta que Bendodo ha vuelto a descartar esta mañana cualquier dedicación política fuera del ámbito de la provincia de Málaga, la Diputación se entiende como la única meta plausible en el actual contexto.

Preguntado por si en algún momento en los últimos años le había pedido al alcalde que dé un paso al lado, Bendodo ha negado que haya existido una petición así y ha resaltado que siempre ha trabajado con "máxima lealtad" hacia el alcalde. "Paco es un espejo en el que me miro", ha añadido. También ha puntualizado que la candidatura de De la Torre no responde a un miedo de perder el Ayuntamiento de Málaga con otro candidato, sino que, simplemente, se trata de elegir a la "mejor opción para Málaga".

Sobre el hecho de repetir o no como número dos en las listas del PP, Bendodo ha asegurado que es una decisión que se tendrá que tomar en marzo del año que viene, cuando "toque hacer las listas". En todo caso, ha dejado intuir su disposición para acompañar a De la Torre en los comicios en el segundo puesto de salida.