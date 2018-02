"No hay ninguna razón para no gobernar con Ciudadanos en 2019"

El legado de De la Torre puede llegar hasta el 2023, después de recoger un guante lanzado por su partido y no sin cierta urgencia electoral.

­Hubo un momento en el que algunos hasta pensaban que iba a decir que no. Pululaban por ahí quinielas. Teorías varias de las que muchos han naufragado. De la Torre, sí. En Málaga, los populares apenas recuerdan lo que es no gobernar en la ciudad. Para mantener esas lagunas, sólo había un candidato. Una deducción capital que se extrae de esta entrevista con el alcalde y cabeza de lista del PP en 2019. Y el compromiso de apurar otro mandato.

¿Cuál es el motivo que más peso ha tenido para inclinar su tendencia del no hacia el sí?

Uno que ha pesado mucho ha sido la petición de mi partido. Si el partido te pide que te presentes, lo hace porque cree que es conveniente para el resultado electoral. Luego, yo he reflexionado en torno al trabajo hecho en estos años. Está mal que yo lo califique, pero hemos conseguido algo muy hermoso para esta ciudad. Tenemos que procurar la consolidación y la continuidad de este trabajo. Yo me siento capacitado para ello. Y para sumar nuevos retos para hacer esta ciudad todavía más atractiva. Que sea vanguardia a nivel nacional e internacional.

¿A quién le ha comunicado primero su decisión?

He ido comentando el tema en casa, como es natural. Luego he comunicado mi determinación a la familia, que no era muy partidaria de la decisión que he tomado. Después, obviamente, lo he comentado también con Elías Bendodo.

Ciudadanos ya ha dejado claro que quiere tocar poder en 2019. ¿Está usted dispuesto a cogobernar a cambio de lograr el apoyo para una investidura?

Si Ciudadanos hubiera querido gobernar con nosotros en este Ayuntamiento, no hubiera habido ningún problema. Son ellos los que no han querido entrar a gobernar, al ser una decisión política de alcance nacional. No hay ninguna razón para no hacerlo en 2019. Con esto no estoy diciendo, sin embargo, que no vayamos a sacar una mayoría absoluta. Espero que la tengamos. Si no es así, no me importa tenerlos en cuenta.

En el caso de acceder de nuevo a la alcaldía en 2019, ¿se compromete a apurar el mandato hasta 2023, siempre que un motivo de salud no lo impida?

Un candidato que se decide presentar debe decir que sí a esa pregunta. Por lo tanto, sí. Creo que es lógico que se plantee así de cara a los electores. Así es como lo siento en estos momentos. Desde una reflexión que me lleva a la ilusión en la etapa del 2019 al 2023. Después, las cosas serán como sean. Te sentirás con las fuerzas o no. Hoy, me siento con ellas.

¿Está dispuesto a permanecer en la bancada de la oposición si se pierde la alcaldía?

Es para estar de una u otra forma. Lo contrario sería como una especie de postura prepotente, alejada de la humildad con la cual yo siempre he ido a unas elecciones.

¿Elías Bendodo debería aspirar a presidir la Diputación por tercera vez?

Es una decisión muy personal de él. Si lo hace, desde luego, será muy positivo para la Diputación. Es un presidente magnífico y podría continuar con la gestión brillante que ya ha hecho. Yo le animo a ello, que siga en el trabajo municipal.

¿Volverá a contar con él de número dos en la lista del PP?

Lo más normal es que sea así. Salvo que él diga que no, que no prefiere estar de dos.

¿Rajoy o alguien de la dirección nacional le ha pedido que se vuelva a presentar en 2019?

Yo no he tenido más petición que la de Juanma Moreno y Elías Bendodo. Supongo que ellos han podido hacer sus consultas con el presidente nacional, pero no lo sé.

¿Hasta qué punto cree que ha podido influir el miedo a perder el Ayuntamiento con un candidato que no sea usted?

Yo no entro a valorar ese tema. En principio, hay un factor esencial: si el partido me lo plantea, lo hace desde el fundamento y el rigor, y no por frivolidad. No sé si el partido tiene esos datos. Si los tiene, no los han compartido conmigo. Yo no los pido tampoco. Basta con lo que me plantean para que yo deduzca que detrás hay rigor.

¿Por qué no fue ningún miembro de la dirección provincial ayer a respaldarle cuando dio a conocer su decisión?

Yo he convocado con muy poco tiempo. La agenda era muy complicada para todos. Estaba la inauguración de la cárcel en Archidona. Pero para cumplir con el plazo que me había marcado, no tenía muchas otras opciones.

Su familia ha sido muy explícita a la hora de pedirle que no se vuelva a presentar. ¿No teme el coste familiar de su decisión?

Pero mi familia respeta mi libertad. Me lo ha dicho en privado mi mujer. No es un tema en el que yo haya descubierto la visión de mi esposa, pero ella respeta mi libertad y con eso me basta. Y yo sólo tengo palabras de gratitud por su comprensión y apoyo durante todos estos años.

¿Ser alcalde de Málaga es lo que más feliz le hace?

Trabajar por el bien de los demás y por el bien común, que es como yo entiendo la política, es una fuente de satisfacción. Y eso es lo que debemos buscar todos en la política. Encontrar satisfacción en servir a ese bien común, sobre todo si es de interés general para esa ciudad a la que tú quieres y amas. En este caso, la ciudad de Málaga. No es ser alcalde por ser alcalde. Es servir a los malagueños. Y a las malagueñas, me voy a permitir este matiz.