Smassa acuerda retirar o cambiar los concursos que motivaron la convocatoria de huelga

El consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), acuciado por la huelga anunciada por su plantilla para Semana Santa, tomó ayer dos decisiones que persiguen asumir las reclamaciones de los trabajadores y que desconvoquen el paro.

De un lado, el consejo, presidido por el alcalde, Francisco de la Torre, aprobó por unanimidad una propuesta presentada por el gerente de la empresa, Raúl López Maldonado, para «desistir» y dejar sin valor el contrato formalizado del servicio de control administrativo de los aparcamientos municipales.

Dicho contrato, que fue adjudicado a la empresa Coyma, se anula por «razones de interés público» a la vez que se aprueba iniciar un nuevo proceso de contratación que incluya nuevas cláusulas sociales.

Entre ellas, y a petición del comité de empresa, el nuevo pliego deberá respetar todas las funciones establecidas en el convenio colectivo de Smassa. Ademas, deberá eliminar todas las tareas que son propias del personal municipal, como cobro de recibos, atención al público o venta de bonos.

Por lo que respecta al concurso convocado por Smassa para cubrir el servicio complementario de grúa y que aún está en fase de adjudicación, la empresa se ha comprometido a que este servicio complementario sólo actuará en casos excepcionales que no puedan ser cubiertos por la grúa municipal. Además, este servicio especial no actuará mientras haya personas de Smassa en la bolsa de trabajo y no estén agotados los recursos humanos y materiales.

El comité de empresa, que convocó la huelga, está a la espera de que estos acuerdos del consejo se materialicen por escrito y con la firma del gerente o de la concejala, Elvira Maeso, como condición inexcusable para replantearse la desconvocatoria del paro.