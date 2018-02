Bendodo se plantea ahora un tercer mandato al frente de la Diputación

El alcalde abre las puertas de su lista para ir de dos

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, cumplirá en 2019 ocho años al frente de la institución provincial. Llamó la atención que este martes volviera a defender un planteamiento que ha repetido en numerosas ocasiones, pero que ahora puede jugar en su contra cuando el nuevo contexto político, con el sí de Francisco de la Torre, se presta a pocas alternativas. «Yo me ratifico en que ocho años son suficientes para llevar a cabo un proyecto en una institución», afirmó Bendodo. «¿Eso lo dice todo? No, no dice nada. Es una opción que tengo y soy permeable a las propuestas que me hacen mis compañeros de trabajo», añadió. Acudió ayer al Salón de Pasos Perdidos para desglosar unos datos turísticos a una semana de que comience la ITB en Berlín. Fue su primera rueda de prensa después de conocerse que De la Torre volverá a ser el candidato del PP al Ayuntamiento en 2019. En sintonía con su deseo de permanecer ligado a la política en Málaga, Bendodo empezó a desandar en su acto de constricción para volver a retomar la oportunidad de un tercer mandato al frente de la Diputación.

El líder del PP de Málaga se mostró plenamente consciente de que las miradas ahora están puestas en él y también de la existencia de una hemeroteca que ha alimentado con una idea clara. En las últimas semanas ya había dejado caer la posibilidad de volver a aspirar a la presidencia de la Diputación, siempre que su partido se lo pida. A pesar de ello, costaría mucho vestir un cambio de planteamiento de hoy para mañana. No resultó extraño que Bendodo hablara así de abrir un periodo de reflexión. Un movimiento que sirve para acomodar los tiempos cuando todavía queda un año para que el PP presente su lista definitiva.

«Dirigentes de mi partido, tanto a nivel provincial como a nivel regional y alcaldes, además de militantes de base, me piden que repita al frente de la Diputación», manifestó, dando a entender, aunque sea de manera tácita, que esta balanza también se inclinará hacia el sí. Bendodo volvió a descartar la opción de una dedicación a un cargo político fuera de Málaga, lo que deja la Diputación como objetivo más plausible.

Por otra parte, Bendodo volvió a hacer gala de su relación con De la Torre. En este sentido, negó que en algún momento le hubiera pedido en privado al alcalde que diera un paso al lado para abrirle camino a él. Preguntado por si la candidatura de De la Torre representa para el PP una tabla de salvación, lo negó de forma rotunda: «Yo fui el primero que le pedí a Paco de la Torre que se vuelva a presentar como candidato porque creo que es la mejor opción para Málaga». En esta línea, Bendodo se deshizo en parabienes hacia el alcalde –leídos desde una nota que llevaba consigo en el atril–, hasta el punto de asegurar que De la Torre representa un «espejo en el que me miro».

Preguntado por la posibilidad de que vuelva a repetir como número dos en las listas del PP, dijo que era prematuro hablar de ello, pero que la fórmula había demostrado su validez: «De la Torre y yo hemos hecho un buen tándem en estos años». El alcalde, por su parte, le abrió las puertas de su candidatura. «La presencia de Bendodo es buena», dijo, destacando su «capacidad».