8M, una huelga por y para las mujeres

"Si las mujeres paran, el mundo se para" es el lema que denuncia la situación de discriminación que la mujer aún sufre en pleno siglo XXI - Las asociaciones feministas llaman a un paro laboral que divide a los partidos políticos

Día internacional de la mujer. Día mundial de la mujer o simplemente día de la mujer. Las nomenclaturas abundan, pero el objetivo que hay detrás siempre es el mismo: alcanzar la igualdad entre ambos géneros. Desde 1921, el 8 de marzo se ha convertido en una jornada reivindicativa para evidenciar la barrera que se erige como un muro infranqueable entre una aspiración justa y una realidad tozuda. ¿Qué pasa si las mujeres del país dejan de trabajar durante un día? ¿No van a la universidad? ¿Si no se ocupan de los hijos o de los mayores? ¿Si durante un día dejan de practicar sexo?

La próxima semana se quiere dar respuesta a estas preguntas a través de un paro que trasciende fronteras y que quiere conseguir que este 8 de marzo pase a la historia como una de las principales movilizaciones en la lucha por la igualdad de derechos. Demostrar que si las mujeres se paran, también se para el mundo. Para este jueves, en concordancia internacional, está prevista una huelga inédita.

Por primera vez, el paro sólo está destinado a la mitad de la población, es decir a las mujeres. Por primera vez, se le pide a los hombres que sean solidarios y asuman los servicios mínimos por ellas. Ya sea en el trabajo, en casa, en el consumo o en las tareas que recaen sobre ellas. En Málaga, las concentraciones están fijadas para las 12.00 horas y contarán con seis puntos neurálgicos. A su vez, representan a algunos de los centros de trabajo de la capital con más volumen de trabajadoras: el Hospital Materno Infantil, el Aeropuerto, el PTA y la Ciudad de la Justicia. Además, habrá concentraciones en la plaza de la Constitución y ante el edificio de usos múltiples.



El origen

Una lucha de siglos

La huelga feminista, notificada por primera vez a la Junta de Andalucía, no es novedosa, pero sí cuenta, en esta ocasión, con cobertura legal y apunta a una proyección inédita. En 2017, hubo una primera convocatoria en marzo para que las mujeres abandonaran sus puestos de trabajo y las tareas del hogar. Pero si uno se remonta a la historia, hay que poner el foco en el año 1911. En Alemania, Dinamarca, Austria, Suiza y Estados Unidos se celebró el primer día internacional de la historia. Fue un 19 de marzo y la fecha en sí ya era una especie de guiño revolucionario.

El 18 de marzo se rendía honor a los caídos durante la revolución de 1848 en Berlín. La primera vez que se celebró un 8 de marzo fue en 1921. Una fecha que se fijó durante la segunda conferencia mundial de mujeres comunistas. Pero dos situaciones ocurridas en los últimos dos años prendieron la llama. En Polonia, las mujeres salieron a las calles de Varsovia vestidas de negro contra el proyecto del Gobierno que endurecía la ya restrictiva ley del aborto. El día de la protesta fue bautizado como el «lunes negro». Dos semanas después, tuvo lugar en Argentina el brutal asesinato de una joven de 16 años que movilizó a miles de personas al grito de Ni una menos. Un movimiento surgido para denunciar la violencia de género.

La Manada y #MeToo

Saltó la mecha

El caso de La Manada, ocurrido en las fiestas de San Fermín en Pamplona, ejerció de catalizador para la conciencia feminista en España. Durante el juicio, que todavía está pendiente de sentencia tres meses después, mujeres levantaron la voz ante unas maniobras de la defensa vistas como una forma de culpabilizar a la víctima. En el plano internacional surgió el movimiento #MeToo, al calor de las acusaciones de actrices contra el productor de cine Harvey Weinstein por abusos sexuales. Un movimiento que busca dar voz y poder a quienes han sufrido acoso.

División política

PP y Cs no la secundan

La huelga del 8M, sea de dos horas o de 24, ha evidenciado las diferencias entre los partidos políticos.

El PP y Cs han dejado claro que no la van a secundar. Algo que contrasta con los partidos ubicados en el espectro ideológico de la izquierda. La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que se sumará al paro. El último pleno en el Ayuntamiento de Málaga dejó una situación que refleja las contradicciones que existen en el propio PP sobre este tema. Los ediles populares votaron a favor de una moción que presentó el PSOE, en la que se pedía el apoyo al paro del 8 de marzo. La moción contó, en este caso, con los votos favorables de los concejales populares. Mariví Romero es diputada del PP-A en el Parlamento y explica que para su partido no se soluciona la desigualdad con una huelga sino con la creación de empleo: «Mientras haya una mujer sin empleo o siga existiendo la más mínima diferencia de salario, el PP va a apoyar las reivindicaciones del 8 de marzo. Pero la clave está en la creación de empleo». En Ciudadanos también se pone el foco en la mejora del empleo de la mujer. Carlos Hernández White defiende el contrato único como herramienta principal para «acabar con la temporalidad y por tanto con la desigualdad». Las concejalas de los partidos de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga coinciden a la hora de apoyar la huelga. Es más, Rosa del Mar Rodríguez (PSOE), Remedios Ramos (IU) e Ysabel Torralbo (Málaga Ahora) lo ven como una obligación. «Como representantes políticos representamos a los ciudadanos y por ello tenemos la obligación de secundar el paro», coinciden las tres. Para la edil socialista, hay que aprovechar la coyuntura del momento, según cree, favorable para los intereses que defienden las feministas. «Es fundamental que aprovechemos esta ola para lograr que sectores que se han puesto de perfil ya no puedan hacerlo. Los partidos políticos no lo podemos hacer de ninguna de las maneras.



Huelga 24 horas y paros de dos

La convocatoria oficial nace de centenares de asociaciones feministas. Los sindicatos avalaron la propuesta y los paros ya están convocados. Hay dos vías para secundarlos: CGT y CNT formalizaron ante la Dirección General de Trabajo la convocatoria de 24 horas. UGT y CCOO hicieron lo mismo, pero convocando una huelga general de dos horas por turno. En concreto, entre las 11.30 y las 13.30 horas para jornadas partidas y continuadas de mañana y entre las 16 horas y las 18 horas para quienes trabajen de tarde. También están previstos paros de dos horas en el turno de noche. Fernando Cubillos, secretario provincial de CCOO argumenta que «lo importante es seguir con la movilización el día después, que no se quede en algo puntual».

Huelga no solo laboral

Cuidados, consumo y educación

El empleo no es el único motivo para el paro. El manifiesto del 8M pretende que la huelga se extienda a los cuatro ejes que explica la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer (ADIPM) Meli Galarza: «La huelga feminista irá más allá de una huelga general clásica. Se basará en cuatro ejes: el consumo, los cuidados, la educación y la situación laboral de las mujeres». Galarza recuerda que «las mujeres no sólo trabajamos en trabajos reglados».



Protocolos

Descuento de la nómina

Los sindicatos recuerdan que a todos aquellos que secunden la huelga se les da de baja en la Seguridad Social durante el tiempo que dure su ausencia, tanto dos horas como la jornada completa.



Testimonios

Meli Galarza. Catedrática de Economía Feminista de la UV

"Las mujeres tienen doble carga: el trabajo remunerado y el no remunerado"

Mariví Romero. Diputada del PP en el Parlamento de Andalucía

"La clave para acabar con la desigualdad que sufren las mujeres está en la creación de empleo"

Rosa del Mar Rodríguez. Edil del PSOE en el Ayuntamiento

"Motivos sobran porque la igualdad no es una opción, es una cuestión de derechos"

Carlos Hernández-White. Diputado de Cs en el Parlamento de Andalucía

"Nosotros creemos que hay que acabar con la precariedad mejorando los contratos"

Remedios Ramos. Edil de IU en el Ayuntamiento

"Las mujeres hemos perdido tantos derechos, que algunas no tenemos ni derecho a hacer huelga"

Ysabel Torralbo. Portavoz de Málaga Ahora en el Ayuntamiento

"Hay que visibilizar la importancia de la mujer y las diferencias reales que todavía existen"

Mari Carmen Moreno. Coordinadora del IAM

"Hay que lograr que los derechos que tenemos se vean reflejados en la calle"

Carmen Castilla. Secretaria General de UGT en Andalucía

"El paro no es entre hombres y mujeres; ellos son corresponsables de la lucha"

Saray Pineda. Secretaria de la Mujer en CCOO

"Vivimos en un sistema en el que se trata a la mujer como un objeto de consumo"

Natalia Sánchez. Vicepresidenta de la CEM

"Nosotros, como organización, estamos a favor de que se potencie el papel de la mujer"