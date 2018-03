Miles de personas apoyan en Málaga la equiparación salarial que propone Jusapol

!Mismo trabajo, mismo sueldo! ¡Montoro, escucha: abre ya la hucha! fueron algunas de las proclamas que los manifestantes –más de 3.000 personas, según los datos de la Subdelegación del Gobierno; casi 30.000 según los organizadores– se lanzaron ayer a las calles de Málaga para participar en la manifestación organizada por Jusapol, la asociación formada por policías nacionales y guardias civiles de toda España para reclamar la equiparación salarial respecto a las policías autonómicas. La manifestación, la vigesimosexta de las 52 que han programado en toda España por esta plataforma, es la primera que se realiza desde que el Gobierno y los sindicatos mayoritarios anunciaran hace unos días un preacuerdo que para Jusapol es insufiente, motivo por el que sus movilizaciones continúan al ritmo de tambores y pitos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien desde que comenzaran las negociaciones por dicha equiparación no ha recibido a los representantes de Jusapol. Sorprendentemente, al frente de la manifestación se encontraba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cuyo partido se abstuvo el pasado mes de diciembre en la moción de Ciudadanos que pedía el apoyo a las reivindicaciones de la plataforma y que salió adelante gracias a los votos del resto de fuerzas políticas que también se encuentran representadas en la manifestación. En todo caso, su apoyo hoy a Jusapol puede interpretarse como un rechazo al preacuerdo que hace unos días anunciaron Zoido y los sindicatos tradicionales.

El apoyo del alcalde a Jusapol contrasta con la satisfacción del senador por el PP de Málaga y vicesecretario de Organización provincial, Manuel Marmolejo, con el preacuerdo anunciado. Marmolejo, a través de un comunicado, ha valorado hoy el "esfuerzo" llevado a cabo por el Gobierno en relación con la equiparación salarial "que permitirá a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil percibir el mismo sueldo que las policías autonómicas de aquí a 2020". "Este ha sido el primer Gobierno en abordar la equiparación salarial en cuerpos policiales, algo que por otra parte es una cuestión de justicia", ha subrayado el senador de la Cámara Alta. Además, ha apuntado que el preacuerdo alcanzado "sólo está pendiente de la suscripción por parte de los sindicatos y asociaciones, en proceso de consultar a sus bases en estos días", ha detallado. En este sentido, el dirigente 'popular' ha resaltado "la enorme responsabilidad y el compromiso" mostrado por los representantes de ambos cuerpos policiales durante los meses de negociación.

Desde Jusapol insisten en que los 1.100 millones ofrecidos por el Gobierno son insuficientes porque incluyen la subida salarial para todas las policías, también las autonómicas. La pretensión del colectivo consiste en que el gobierno conceda una partida de 1.500 millones en tres años para compensar salarios. Consideran insuficientes los 561 euros brutos que se proponen, incidiendo en que es un dinero que se daría en complementos y a discreción del Cuerpo Nacional de Policía. «Puede ser que a mí me suban 100 euros y a un mando, 800, la media sale 561 euros pero no es un reparto equitativo», aseguraron. «Lo que el Gobierno plantea es una subida de sueldo, no una equiparación».