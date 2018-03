La plantilla del metro de Málaga se concentra por "la discriminación salarial"

La plantilla del metro de Málaga tiene previsto concentrarse este lunes, 5 de marzo, ante la puerta de la sede de la Delegación de Fomento de la Junta en la capital malagueña, situada en la plaza San Juan de la Cruz, por "la discriminación salarial" que sufre el colectivo.

El presidente del comité de empresa, Juan Vicente Pomares, ha explicado que la concentración se llevará a cabo de 11.00 a 12.00 horas, recordando que, además, "si la empresa y la Junta no dialogan para cambiar la situación" también está prevista una huelga parcial y movilización el lunes 12 de marzo.

Pomares ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que llevan más de un año "hablando del conflicto" entre trabajadores y empresas: "Somos la explotación ferroviaria más precaria del país". Ha recordado que tras unas convocatorias de huelga "llegamos a un acuerdo en Sercla para trabajar en las mejoras de las condiciones laborales", de operadores y técnicos de operaciones, pero "tras ese tiempo y siete meses negociando no hay ningún avance".

"La empresa -ha continuado- sigue en sus mismas líneas de querer imponer sus condiciones y no escuchar las que los trabajadores están pidiendo y que son muy básicas", citando, entre otros, la equiparación laboral y salarial, tanto en condiciones como en salarios, del mercado laboral, "por lo menos del más cercano", ha dicho.

En este punto, ha advertido de que también "hacemos cómplice" a la Junta de la situación porque "no quieren escuchar y es la dueña de la explotación". "No nos escuchan y no sabemos por qué, porque tienen al metro de Sevilla con unas condiciones un poco mejores que las nuestras y ni siquiera nos quieren equiparar al de Sevilla", ha lamentado.

Asimismo, ha incidido en que se ha detectado "una desviación en la masa salarial, presentada por la representación de empresa de más de 500.000 euros": "Hemos descubierto que se está destinando para sueldos pactados en diferentes departamentos, que no son ni de operadores ni de técnicos y mientras tanto la Junta mira para otro lado".

"Nos vemos obligados a volver a la calle y si se sigue sin avance seguiremos un poco más", ha dicho, por lo que, no se descarta huelga en Semana Santa, "salvo que la Junta y la empresa se sienten a dialogar y vean cuál es el problema que tienen los operadores y técnicos de operaciones y solucionar un conflicto que ya se arrastra durante cuatro años". "Los trabajadores no aguantan más", ha asegurado.

El pasado lunes, 19 de febrero, se realizó en las instalaciones de Metro Málaga una asamblea informativa en relación con "el estado actual de las negociaciones del convenio colectivo y se informó sobre los últimos acontecimientos".

Según la representación sindical el comité de empresa de Metro Málaga, cuyo mayoría la ostenta CCOO, ha detectado "una desviación en la masa salarial, presentada por la representación de empresa de más de 500.000 euros".

"Esta desviación se refleja en los salarios pactados por encima de convenio de hasta un 40 por ciento superior a lo establecido en las tablas salariales. Esta información sumada a los más de siete meses de negociación frustrada de convenio han hecho que se acuerde por unanimidad la realización de un calendario de movilizaciones, concentraciones y huelgas", explicaron desde CCOO.

Además de la concentración de este lunes está prevista, por otro lado, para el 12 de marzo una huelga parcial de 06.30 a 15.00 horas, además de una movilización en la explanada de la Estación, en la puerta de entrada del metro de El Perchel, que tendrá lugar de 10.00 a 11.30 horas.