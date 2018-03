Una artista sin la barrera del tiempo

La artista, que reside en la capital de España, sigue pintando a diario.

«Yo sigo para adelante, pinto mañana y tarde hasta que tengo la luz de día», cuenta Conchita Jiménez Casada en conversación telefónica desde Madrid, la ciudad en la que vive desde los 23 años.

El pasado 14 de febrero la artista malagueña cumplió 90 años y dos días antes, la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid le dedicó una retrospectiva para celebrar el cumpleaños y de paso, para hacerla madrina de la Universidad.

«Ha sido una exposición muy bonita, estuvieron alumnos de Bellas Artes y les estuve explicando mi pintura y mis cosas», cuenta con un tono de voz que denota felicidad.

Nacida en Córdoba en 1928, se considera malagueña porque a los tres años marchó a vivir a Málaga con su familia, incluidos sus seis hermanos. Su padre encontró trabajo de carpintero y ebanista y la familia vivió en calle San Agustín.

«Estuve en un colegio del Ayuntamiento, no de pago, en la calle Alcazabilla, donde hoy están las casas hermandades y ya de pequeñita los profesores vieron que se me daba bien el dibujo», explica. De hecho, fue con solo ocho años cuando suplió a la profesora y pintó una escena del Evangelio en la pizarra. «¿Esto lo ha hecho este mico?, imposible, tienes que hablar con los padres para que esta niña haga dibujo», dice que comentó un profesor.

Así que Conchita, años más tarde, pudo cumplir su sueño y entrar en la Escuela de San Telmo a formarse como pintora. Compañera de Revello de Toro y de Paco Hernández, la pintora malagueña está encuadrada en la llamada Generación del Cincuenta, aunque su vida daría pronto un giro. «En 1945 tenía 16 o 17 años, salíamos un grupo de San Telmo para pasear por calle Larios y se me acercó un militar de Aviación, me conoció y ya no me dejó (risas)». Era su futuro marido, Juan José Salinas Baena, fallecido hace cuatro años, sobrino nieto del famoso constructor y fundador de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Antonio Baena Gómez.

«En Madrid nunca he dejado de dibujar y pintar, me hacían muchos encargos», resalta.



La Semana Santa de Málaga

El vivir en la capital no le ha impedido tener un contacto muy estrecho con Málaga y en especial con la Semana Santa. «Creo que todas las cofradías tienen cosas mías, los estandartes del Cristo de la Humillación, del Chiquito, de la Virgen de la Paz... es una satisfacción haber trabajado para ellas, he pintado muchos cuadros de los titulares para los salones de las cofradías», detalla.

En 2007, además, realizó el cartel para conmemorar el quinto centenario de la fundación de la Archicofradía de la Sangre y también es autora de numerosos carteles como el de la Virgen de la O, Viñeros, y entre las cofradías de gloria, el que pintó de la Virgen de los Submarinistas en 2011.

En total, más de 600 obras al óleo, pastel y lápiz repartidas entre España e Italia.

Conchita Jiménez Quesada no descarta viajar a Málaga esta próxima Semana Santa para disfrutar de las procesiones. «Iré según me vea, la verdad es que me quieren mucho en Málaga y en las cofradías», confiesa.

Artista afable y llena de energía, a los 90 años Conchita Jiménez sigue con ese amor por el arte que denota un gran amor por la vida.