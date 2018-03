Un diseño vecinal para el Parque del Norte

Pedirán la colaboración de los botánicos de Universidad de Málaga

«No queríamos que vinieran y nos pusieran cuatro árboles y poco más por eso vamos a diseñar nosotros el parque», resume José del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos La Unidad, de Nueva Málaga.

Si el pasado mes de diciembre este veterano colectivo volvía a criticar en La Opinión el laberíntico diseño de la parte baja del Parque del Norte, ahora acaban de poner en marcha la campaña Diseña tu Parque del Norte, en la que piden ideas a los vecinos para presentar un proyecto al Ayuntamiento que sea del gusto de Nueva Málaga, el barrio que luchó y consiguió el ajardinamiento del antiguo cauce embovedado del arroyo del Cuarto.

Como explica José del Castillo, la asociación aprovechó la visita del alcalde, Francisco de la Torre, al parque, el pasado 19 de febrero, cuando anunció el próximo vallado de la zona verde, para presentarle la idea. «Conseguimos, por parte del alcalde y de la concejala, Elisa Pérez de Siles, el compromiso de estudiar el proyecto que le presentemos y por eso nos hemos puesto a trabajar». El presidente informó de que el Ayuntamiento quiere tener la propuesta de los vecinos para el mes de mayo.

Contacto con colegios

Además de recoger las ideas de los vecinos, que pueden enviar por correo (av_unidad@hotmail.com), teléfono (952 30 61 26) presentándolas en la sede o en las redes sociales, la asociación de vecinos se acaba de reunir con el director del Colegio Altabaca y lo hará con el resto de colegios e institutos de la zona «para explicar el proyecto y buscar apoyos», cuenta

El presidente vecinal comenta además que contactarán con el Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, para contar con la ayuda de expertos en Botánica. «Un proyecto de la UMA sería maravilloso», reconoce el presidente.

José del Castillo detalla que no solo se trata de cambiar el diseño actual de los numerosos arriates elevados, «impracticable para un paseo o para jugar los más pequeños», sino que también se trata de añadir bancos, fuentes, algún parque infantil y árboles y plantas.

Las quejas por el diseño del primer tramo del Parque del Norte (desde la avenida de Carlos de Haya al campo de La Unidad) nacen desde su inauguración y las mejoras tras las quejas al alcalde en 2002 no han resultado suficientes. La altura de los arriates es la crítica principal: «No puedes andar, no se puede pasear y hay zonas en las que no puedes seguir, tienes que dar marcha atrás, y es que todo el parque es así», recordaba en diciembre Mari Luz Guerrero, de la asociación de vecinos.

Otra de las quejas es la presencia de setos, tan numerosos en alguna zona que impiden buscar la sombra bajo los árboles más grandes.

El presidente vecinal comparaba en diciembre pasado el alambicado diseño de la parte alta con la segunda parte del Parque del Norte: «Es una maravilla, aunque no haya mucha sombra todavía y los árboles tengan que crecer».

El propósito final es que la parte baja del parque tenga un aspecto parecido, con espacios amplios para pasear, además de más equipamientos y árboles.