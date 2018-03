El alcalde discrepa de Cs y cree que sí podrían aprobarse los presupuestos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, considera que sí se dan las condiciones para que Ciudadanos (Cs) apoye el presupuesto que está elaborando el equipo de gobierno del PP. Es más, ayer se mostró «convencido» de que estará en breve: «Lo tendremos pronto, no digo de inmediato, pero sí pronto».

En el acto de celebración de los 40 años de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), De la Torre fue cuestionado por las críticas del portavoz de Cs en el Consistorio, Juan Cassá, quien advirtió este pasado lunes de que no se dan las condiciones para apoyar el presupuesto de 2018 en el que se está trabajando.

De la Torre manifestó que el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, intercambió impresiones con Cassá al respecto, asegurando que habrá «algún tema» que desconoce pero incidiendo en que las cuatro líneas planteadas por la formación naranja «están cumplidas». A partir de ese acuerdo inicial, el equipo de gobierno ha continuado trabajando, dijo el regidor a los periodistas, e insistió en que se recibieron las peticiones de Ciudadanos «y se han atendido en su casi totalidad». «Creo que en la totalidad y que se dan las condiciones justamente para aprobarlo. Es como lo veo», apostilló.

No obstante, recordó que están «siempre abiertos a cualquier diálogo que pueda dejar más claras las posiciones de ambas formaciones». En este sentido, De la Torre consideró que tanto PP como Cs comparten «lo positivo que es tener pronto aprobado el presupuesto para tener tiempo de ejecutarlo». «Eso da imagen de estabilidad y ayuda al impulso de la inversión, de generación de empleo además del funcionamiento positivo de los servicios», concluyó.

El pasado lunes por la mañana, Cassá fue contundente: «Si hoy tuviera que tomar una postura definitiva, no estaríamos en condiciones de apoyar los presupuestos de 2018». El portavoz de la formación naranja recordó que remitió al equipo de gobierno 61 propuestas para incluir en los presupuestos de 2018 el 20 de diciembre pasado y aún no ha obtenido respuesta. Asimismo, en estos 75 días de negociación, declaró, las líneas naranjas puestas para dialogar no han experimentado avances significativos. «Nos encantará dar el sí a los presupuestos. Hoy no se dan las condiciones para hacerlo». «Detectamos mucha confianza en De la Torre y su equipo. Aquí se da por hecho que Ciudadanos los apoyará siempre. No si no se cumple con nosotros. ¿Estabilidad? Toda. Cheques en blanco, ni uno. Si el PP no cumple con los malagueños y con Cs se va a complicar mucho».