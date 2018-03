Los bomberos de Málaga adquieren radiales con su dinero para usarlas en los incendios

Los bomberos de Málaga han vuelto a comprar material con su propio dinero para poder trabajar con garantías. Si hace unas semanas adquirieron cinco zahones para poder usar la motosierra sin que esta suponga un riesgo para la integridad de los agentes, el colectivo ha comprado ahora cinco radiales (una para cada parque) y varios discos, ya que los agentes no cuentan con esta herramienta desde que descubrieron que los discos de corte estaban caducados y la jefatura ordenó guardarla en el almacén. Así lo ha explicado a este diario el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Málaga, cuyos responsables aseguran que la organización ha desembolsado 245 euros para poder usar una herramienta muy operativa. No obstante, un portavoz explica que son especialmente eficaz para cortar las rejas de viviendas afectadas por un incendio. "Se trata de una herramienta ligera, muy versátil para esos casos. Actualmente contamos con otras más pesadas y voluminosas, pero en camiones que no van a los incendios", asegura un agente antes de añadir que los vehículos de incendios no llevan radiales desde hace algo más de un año. Concretamente desde el 7 de febrero de 2017, cuando una orden interna de la jefatura ordenó la retirada de las mismas de los vehículos tras comprobarse que los discos de corte tenían fecha de caducidad y que esta no era visible en los que ya estaban montados en la máquina.

Tras esta nueva compra queda ver la reacción de la jefatura, ya que sus responsables prohibieron "terminantemente" el uso de los zahones que los agentes habían adquirido por algo más de 339 euros para poder usar las motosierras pese al requerimiento de la mismísima Inspección de Trabajo que tras una revisión del material instó en noviembre a los responsables del cuerpo a que facilitaran a los trabajadores el material adecuado (guantes, calzado y ropa) para los trabajos con esa herramienta. Desde entonces, sobre todo durante los últimos temporales, se ha podido ver a los agentes cortando grandes ramas con sierras de arco, herramienta manual que requiere mucho más tiempo y esfuerzo a la hora de realizar un servicio.