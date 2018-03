El Colegio de Abogados anima a las mujeres a lograr una igualdad "real"

El Colegio de Abogados de Málaga ha celebrado en la tarde de este miércoles un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer con el objetivo de recordar y visibilizar a mujeres que han desempeñado un papel relevante en la historia y que, sin embargo, no han obtenido el reconocimiento que merecían.

La vicedecana, Inmaculada Atencia, ha señalado que la mejor manera de cambiar una sociedad "es a través del ejemplo". Por ello, ha destacado que la actual junta de gobierno de la institución colegial, presidida por el decano, Francisco Javier Lara, es la primera paritaria en los 241 años de historia de la corporación, y que también es la primera vez que una mujer ocupa el cargo de vicedecana.

"Os animo a que seamos ejemplo en el día a día", ha señalado Atencia a las asistentes, al tiempo que ha resaltado todos los avances que se han conseguido en las últimas décadas.

En el acto se han leído reseñas biográficas de mujeres que han destacado por sus aportaciones en los ámbitos jurídico, médico, científico, político o artístico, y han participado autoridades como la presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García Ortiz; y representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento de la capital.

También han estado la presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Mara Monreal; la inspectora de la Policía Nacional Susana Prieto, abogadas, periodistas, la jugadora del Málaga CF Femenino Adriana Martín, profesoras, estudiantes y miembros de colectivos sociales, como Málaga Acoge.

Asimismo, han participado diputadas de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Málaga y la directora del Centro de Formación y la Defensora del Colegiado.

La vicedecana se ha referido a la brecha salarial como "uno de los caballos de batalla para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres" y ha manifestado que, para atajarla, lo primero "es ser conscientes de que existe".

En este punto, ha apuntado la necesidad de incentivar a las empresas para que actúen y eliminen estas desigualdades y de copiar iniciativas que se han puesto en marcha en países donde no existe brecha salarial, como Islandia. "Pensemos, actuemos y seamos ejemplo", ha incidido.

Atencia ha recordado que "el buen hacer del Colegio de Abogados de Málaga se ha visto recompensado recientemente con la Medalla de la Ciudad que ha entregado el Ayuntamiento de Coín al turno de violencia de género de la Delegación del Colegio de Abogados de Málaga en este partido judicial", distinción que se suma a otros reconocimientos, como el Premio de la Asociación Mujeres en Igualdad de Fuengirola por el trabajo en favor de la igualdad y contra la violencia de género.

Además, ha puesto en valor el trabajo en materia de igualdad y prevención de los malos tratos a través de campañas como 'Por un buen rollo' o 'No a la violencia machista', de la mano de la Diputación; o 'No es no', con el Ayuntamiento de Málaga.

Por su parte, Isabel Ferrer, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Colegio, ha resaltado la importancia de que los niños reciban una educación en igualdad y la perciban en el seno de sus familias, por lo que ha agradecido la presencia de profesoras y estudiantes en el acto.