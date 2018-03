El SAS aún no ha decidido la "mejor opción" sanitaria para la zona Este de Málaga

El PP pide un Chare y no la ampliación del centro de salud de El Palo

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) aún no ha decidido cuál es «la mejor opción» sanitaria para la zona Este de Málaga capital, según indicó ayer la consejera de Salud, Marina Álvarez, quien manifestó que el centro de salud de El Palo es «referente de calidad», con profesionales «muy bien valorados»; y que se están planteando «diferentes alternativas».

En este sentido, a preguntas de la parlamentaria por el PP de Málaga Mariví Romero acerca de la construcción de un Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) en esta zona de la capital y no la ampliación del centro de salud de El Palo, la titular andaluza de Salud sostuvo que se estudiará «la mejor opción» tomando como base la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria que se está implantando en toda Andalucía.

Álvarez dijo que el centro de salud de El Palo «ofrece una asistencia sanitaria de calidad y sus profesionales son muy valorados por los pacientes», si bien admitió que desde el Distrito Sanitario de Málaga se ha planteado la necesidad de ampliar sus espacios, «para dar respuesta a la cartera de servicios que incluye esta Estrategia, y que en esa línea se están planteando diferentes alternativas».

«La planificación sanitaria no es caprichosa, sino que requiere de análisis técnicos y exhaustivos, que puedan responder a necesidades reales, actuales y futuras», expuso la titular de Salud de Andalucía, quien reiteró que el objetivo es «mejorar la resolución de los centros y la accesibilidad». La «prioridad», afirmó, es la ciudadanía «pero siempre desde la responsabilidad y con decisiones basadas en criterios técnicos».

En este punto, aludió al grupo de expertos que ha trabajado para definir el nuevo modelo hospitalario de Málaga señalando que atenderá lo que digan «para dar respuesta a las necesidades de salud de los ciudadanos, como siempre se hace en la planificación sanitaria».

La parlamentaria del PP, por su parte, reiteró que un Chare en la zona Este «es una necesidad» y aseguró estar a disposición tanto del Ayuntamiento de la capital como de la Diputación para hacer «todo lo que esté en su mano para que el nuevo hospital sea una realidad lo antes posible».

Así, incidió en las «facilidades» puestas por la Diputación, propietaria de los terrenos donde el grupo de expertos ha propuesto construir el nuevo hospital de 800 camas y que actualmente albergan instalaciones como las del centro de innovación social La Noria o la Casa Ronald McDonald, entre otras; «facilidades que también llevan años ofreciéndoselas para el Chare de la zona Este porque es lo que necesitan, y no la ampliación del centro de salud».

También dijo que padres y profesionales les han trasladado que se quiere «eliminar» el colegio público Miguel Hernández de la zona Este para utilizar estos terrenos para la ampliación del centro de salud de El Palo, algo que negó la consejera: «Yo no he hablado de eliminar ningún colegio, no he dicho cómo vamos a llevar a cabo este proyecto».

Álvarez reiteró que la planificación sanitaria «no se hace de forma caprichosa» sino que responde a un análisis técnico «exhaustivo y riguroso».