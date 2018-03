El megacrucero ´Symphony of the Seas´, en cifras

El 'Symphony of the Seas' es el cuarto crucero de la Clase Oasis, construida por la compañía Royal Caribbean y que son los más grandes del mundo. Las cifras que maneja este barco son una clara demostración del extraordinario tamaño de este buque. Este coloso de los mares hará su presentación mundial el 27 de marzo (Martes Santo) en el Puerto de Málaga, el primer punto donde hará escala comercial en su viaje inaugural. Pero este buque no sólo destaca por su capacidad para llevar a miles de pasajeros y trabajadores, también por la gran oferta de ocio que lleva a bordo.

Estos son algunos datos que nos ayudan a conocer un poco más cómo es el 'Symphony of the Seas' por dentro:

6.680 pasajeros embarcados

2.175 tripulantes fijos

8.855 personas en total embarcadas, más que toda la población censada en Campillos (8.547)

362 metros de eslora (la distancia entre la Alameda de Colón y la plaza de la Marina)

228.081 toneladas de peso (más que 17.000 elefantes africanos)

500.000 piezas usadas en su construcción (27 veces el número de piezas usadas en la construcción de la Torre Eiffel)

362 metros de altura del barco (más de cuatro veces la altura de la torre de la Catedral, de 84 metros)

4 motores con más potencia que 30 Ferrari de Fórmula 1

22 nudos de velocidad

23 piscinas y atracciones acuáticas (cuatro piscinas exteriores y una interior)

10 jacuzzis

20 restaurantes

300 opciones de menú

15 bares y salones

28 metros de caída del tobogán embarcado llamado (The Ultimate Abyss)

18 cubiertas

7 distritos para organizar las habitaciones

2.759 habitaciones

24 ascensores