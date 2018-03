El PP reclama a la Junta que "no espere otra década" para ejecutar obras pendientes

El portavoz provincial del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, reclamó ayer a la Junta de Andalucía que inicie «de manera urgente» las 51 actuaciones comprometidas en la provincia de Málaga y recogidas en el Plan Hidrológico para paliar y prevenir los efectos de la sequía mediante una inversión superior a los 300 millones de euros antes de 2021, como exige la Unión Europea. Así, pidió que no se espere «otra década y otra sequía» para acometer estas acciones. Así, lamentó que el Gobierno andaluz «no haya movido ni un dedo ante el riesgo inminente de sequía severa que ha amenazado a nuestra tierra». Según manifestó, la Junta «se ha pasado los últimos nueve meses con la alerta de sequía activada pero mirando al cielo y esperando a que llueva, tiempo que habría sido necesario para abordar, al menos, algunas de las infraestructuras y actuaciones pendientes». «El Gobierno socialista va muy tarde en materia de depuración y abastecimiento, planteando además estas actuaciones en el horizonte de 2027, es decir, que deberán esperar al menos otra década», reprochó, exigiéndole que «no mire hacia otro lado y aborde estas obras de forma inminente». En este sentido, el portavoz popular afeó a la Administración andaluza que «el último decreto de sequía es de 2008 y ahora, una década después, volvemos a enfrentarnos a los mismos problemas ante la inacción de la Junta en la materia», advirtiendo de que «en enero se iba a firmar este nuevo decreto que ni siquiera se había planteado, sólo se había anunciado». Carmona denunció que la Junta no ha sacado adelante «ninguna de esas infraestructuras en materia de agua comprometidas desde 2015 y dirigidas a garantizar el abastecimiento, el consumo y el regadío». Recordó que los presupuestos de este año «no recogen ninguna inversión al respecto para zonas tan necesitadas como el Guadalhorce o la Axarquía». Pese a la «alegría y el respiro» que supone para la agricultura estas precipitaciones de los últimos días, «los temores no han desaparecido, por lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados y mirando al cielo». «Para que no se produzcan de nuevo las situaciones dramáticas que hemos vivido en los últimos meses, hay que acometer esas infraestructuras de manera inminente, porque son hoy más necesarias que nunca», finalizó.