Estaba bueno y quiso estar mejor

Ahora que no tengo que levantarme a las siete de la mañana porque el despertador ya no me avisa que a las 8 tengo que estar en la redacción de Radio Nacional, y por lo tanto no soy esclavo de las obligaciones laborales que me proporcionaban el sustento diario, tuve la curiosidad de ponerme ante el televisor, eligiendo una de las cadenas comerciales, una de esas que cortan los informativos, las tertulias, la películas, los concursos, los seriales€ para dar paso a los «consejos publicitarios», vulgo anuncios de toda la vida y que permiten al medio ofrecer gratuitamente a los televidentes todos esos programas amenos, divertidos, culturales, formativos, informativos y de cómo los coleópteros se amanceban para tener descendencia.

Me senté ante el televisor de no sé cuantas pulgadas porque cuando era niño solamente aprendí el sistema métrico decimal con sus milímetros, centímetros, decímetros y metros. El tamaño de la pantalla no viene al caso porque las imágenes más grandes o pequeñas son las mismas. Iba a dedicar el día a una sola cadena para quedar orientado de cómo desenvolverme para estar bien en todos los sentidos, como en el vestir, la higiene, la salud, la alimentación, no envejecer€, lo que todos deseamos para llevar una mejor vida.

A lo largo de la larga jornada ante la «caja tonta» como alguien la denominó, fui aconsejado a tomar todos los días una píldora para la memoria, otra pastilla o yogur para facilitar ir al baño de forma regular, una crema para extender sobre brazos y piernas que me permitiría dar saltos, brincos y trechas con una elasticidad como si mi cuerpo fuera de goma, una pasta de dientes que iba a proporcionarme una dentadura blanca, blanquísima y resplandeciente, otro yogur para rebajar el colesterol a nivel de un joven de veinte años, una compresa finísima y casi invisible para pérdidas de orina, un champú que deja el pelo sedoso, otro producto parecido para que desaparezca la caspa, una crema para eliminar las arrugas de la cara en dos semanas, el consejo de subir las escaleras que es muy sano y, ante la presentación de alimentos para perros y gatos, incitarme a disfrutar de exquisitas delicatessen servidas en recipientes de cerámica de Talavera.

Después de quince minutos de un serial en el que intervenían actores de uno y otro sexo pero ambos de color, volvieron los anuncios que me invitaban a invertir en planes de pensiones para asegurar mi futuro, una oferta para domiciliar la pensión en una entidad bancaria, la compra de un móvil que permiten hablar miles de horas al año, primero de forma gratuita y después quién sabe, e incluso llamar gratuitamente a Nueva Zelanda, como si tuviera algún amigo en las antípodas, comprar un coche que casi vuela por carreteras libres de circulación y bellísimos paisajes que uno no sabe donde están y que alcanza doscientos o trescientos kilómetros por hora sin tener en cuenta las multas que nos pueden caer por sobrepasar los ciento veinte y dotado de un cacharro que anunciaba donde están los radares€

Y ahora, para refrescarnos, bebidas€, que para lograr la temperatura fresca deseada hay que meter primero en el frigorífico, bebidas con burbujas en constante crecimiento y que con solo un buche recuperan el esfuerzo físico después de correr el maratón de Nueva York.

¡Qué felicidad comiendo galletas crujientes, apetitosos dulces, patatas con infinidad de sabores, pizzas, bocadillos de patés, batidos de chocolate, de vainilla, de fresa€!

Llegan las colonias y los perfumes con jóvenes seductoras y cascadas de cristalinas aguas que empujan a comprarlas el Día del Padre y en Navidad.

Y para dormir bien, ¿qué decir? Comprimidos relajantes, yerbas aromáticas, los primeros con la recomendación de consultar al farmacéutico y las otras sin necesidad de molestar a los boticarios que acabarán por cobrar a los compradores porque deben estar derrengados de tanto «y consulte al farmacéutico».

Un pausa para el serial de los negros que bailan, y después, nueva ración de ofertas: una crema para tener el cutis finísimo, unos caramelos indicados para cortar de raíz la tos, un descongestionante de nariz, un limpia inodoros de los que emanan efluvios primaverales, unas cápsulas de café que desprenden vapores que enloquecen a los muy cafeteros€

Otra pausa: anuncio de un superestreno en televisión de una película donde un cachas con una metralleta se enfrenta a veinte individuos y un coche que salta por los aires en llamas.

Más consejos publicitarios para mejorar el estado de salud y satisfacción: un protector lagrimal que proporciona frescura a los ojos cansados por el parpadeo de la televisión, otra crema hidratante, otro champú respaldado por la ondulada cabellera castaña de una guapísima joven que mueve la cabeza demostrando su suavidad y encanto, un robot que limpia sin la ayuda humana el polvo de las habitaciones y sobre todo los rincones a los que no acceden las escobas tradicionales€

Tanto tiempo ante el televisor me hace olvidar la necesidad de comer algo. Y ante mis ojos aparece una humeante hamburguesa de diez centímetros de espesor que debe contener más colesterol que uno de los obesos americanos de las películas que se emiten a primeras hora de la tarde los sábados y domingos. ¡Menuda bocaza hay que tener para meterle el diente!

Pero no hay que preocuparse: pasan tres o cuatro ofertas de clínicas especializadas en reconstruir la dentadura.

Vuelven los perfumes y las etéreas jovencitas en vaporosas prendas de seda prometiendo olores y aromas que salen desde el televisor y se cuelan en las viviendas de los televidentes.

Otro toque a los móviles preparados para hacer extracciones de los cajeros automáticos, llamadas gratis y música celestial incluida, dispuestos a recibir mensajes, anuncios de todas las clases y hasta hacer un crucero por el Mediterráneo.

Empecé a recapacitar sobre todos los mensajes y ofertas que a lo largo de dos horas recibí de forma gratuita y esperanzadora. Si ingiero las pastillas y comprimidos, me alimento de los productos recomendados, me extiendo las cremas, utilizo los aerosoles, chupo los caramelos, subo las escaleras en lugar del ascensor€ conseguiré una salud espléndida. Pero me acordé del epitafio que cubría la tumba de un señor adicto a las medicinas. Decía así: «Aquí yace (nombre y apellidos del inquilino de la fosa) que estaba bueno y quiso estar mejor».

Según parece ese epitafio está en la tumba de un señor. No sé en qué cementerio de qué ciudad. Yo, con perdón, prefiero estar como estoy.