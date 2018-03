El Ayuntamiento y Urbanismo incumplen los plazos de pago un 11% de las ocasiones

Los datos del informe de Morosidad del último trimestre del pasado ejercicio que emite el Ministerio de Hacienda y Función Pública, publicado recientemente, no dejan en buen lugar al Ayuntamiento de Málaga, según denunció ayer el Grupo Municipal Socialista, ya que dictamina que hasta un 35% de las facturas de los organismos municipales Promálaga y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) se pagaron fuera del plazo estipulado por ley. Además, dicho informe revela que el propio consistorio y la Gerencia Municipal de Urbanismo también incumplen esta regla en un 11% de las ocasiones.

«Resulta evidente que la gestión económica del Ayuntamiento no es la más adecuada, máxime si tenemos en cuenta que somos el Ayuntamiento con más deuda de Andalucía. Ahora bien, estos datos que se han conocido no dejan en buen lugar al equipo de gobierno, que no hace mucho sacaba pecho de los pagos en plazo y ahora resulta que están fallando en los organismos con mayor carga y mayor presupuesto», explicó el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez.



Incumplimiento

Además, este informe valora que la tendencia se mantendrá en idéntico sentido en el próximo periodo ya que las facturas pendientes de pago y fuera del periodo legal al cierre del ejercicio en Promálaga y el IMV rozaban el 25%. «Habrá que revisar concienzudamente porque estos dos organismos municipales están manteniendo un nivel de incumplimiento tan alto, agrupando centenares de facturas fuera de plazo legal, lo que podría suponer tener que admitir gastos en concepto de intereses de demora, así como procesos judiciales indeseables», comentó Pérez.



Críticas a la gestión

De esta manera, los socialistas critican la gestión al frente de los diferentes organismos por parte del equipo de gobierno a quien conminan «a estar atentos al normal funcionamiento del propio Ayuntamiento, pareciera que en estos últimos meses estaban todos los concejales populares más pendientes de que el alcalde decidiera su futuro que sobre trabajar en sus respectivas concejalías», critica el dirigente socialista.

De igual manera, Pérez pidió a Carlos Conde, máximo responsable del área de hacienda del Ayuntamiento de Málaga, que «se ponga a trabajar y de respuesta a estas cuestiones, ya que no lo hace a las peticiones ciudadanas, como sucede con las plusvalías, al menos se dedique a pagar las facturas en tiempo y forma para nos tengamos que salir de manera negativa en los informes de morosidad de ningún estamento».