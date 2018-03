Málaga estudiará los puntos negros de encharcamiento en las calles

La Comisión de Sostenibilidad Medioambiental aprobó ayer por unanimidad poner en marcha un plan de acción del alcantarillado en la ciudad para establecer actuaciones programadas a corto, medio y largo plazo, y que el mismo se anuncie en la página web. De cualquier forma, el edil del ramo, Raúl Jiménez, introdujo una modificación al texto en el sentido de que esas iniciativas ya se estaban haciendo, que aceptó la edil socialista Begoña Medina. La ciudad también hará un mapa de puntos de negros de encharcamientos en las principales calles para mejorar su drenaje y evitar problemas a los ciudadanos.

También salieron adelante, por unanimidad de los ediles de todos los grupos, el resto de puntos de la moción: instar a Emasa a intensificar la limpieza del alcantarillado a la mayor brevedad posible, sobre todo en parques y jardines de la ciudad; que el área que dirige Jiménez traslade a Urbanismo, así como a los distritos municipales, que aquellas actuaciones de asfaltado que se planifiquen, contraten y adjudiquen no provoquen desniveles en la zona en la que se encuentra el alcantarillado; que entre ambos departamentos se pongan de acuerdo en relación a la urgencia de acometer una revisión de los puntos negros de encharcamiento de las principales vías de la ciudad para mejorar su drenaje y acabar con los problemas de seguridad vial y las molestias que la ciudadanía originan y revisar el acerado accesible para corregir los encharcamientos.

Alfredo de Pablos, presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, habló ayer en la comisión para recordar que muchas personas «tienen problemas de movilidad» y para ellos es «incómodo y peligroso moverse por las aceras con los charcos», para insistir en que hay muchas personas con ictus que se ven afectados por este problema. La edil socialista que defendió la moción, Begoña Medina, aseguró que los problemas del alcantarillado en Málaga se deben a «la falta de limpieza» y a que las bocas de entrada de agua no están donde deben, por lo que no recogen bien la lluvia, además de que al asfaltarse las calles se aíslan las alcantarillas. Jiménez opuso a esto que la idea es «continuar haciendo planes de limpieza», mientras que tuvo un rifirrafe con la edil de Málaga Ahora Rosa Galindo, al recordar esta que niños de la ciudad no pueden ir al colegio en cuanto llueve, algo que negó el edil del PP, y a lo que esta respondió invitándolo a dar una vuelta por su distrito. Remedios Ramos, portavoz adjunta de MpG, destacó que algo falla «cuando no hay solución al problema del alcantarillado».