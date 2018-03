Daniel Quijada, nuevo presidente del Colegio de Gestores Administrativos

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga ha elegido a Daniel Quijada como nuevo presidente de la institución para los cuatro próxmos años. Quijada toma el relevo de Jorge Alcántara, que ha presidido el Colegio durnate los últimos ocho años. El cambio se produjo este pasado martes durante la celebración de la Junta General Ordinaria de Colegiados. Solo se presentó una candidatura y obtuvo el apoyo de la mayoría de los miembros de la Junta.

Daniel Quijada lleva vinculado al Colegio de Gestores Administrativos desde hace años: fue elegido presidente de la Comisión de Justicia, Deontología e Intrusismo en 2002; vocal de la Junta de Gobierno en 2004; vicepresidente desde 2008 hasta 2016 y vocal desde entonces. Además, ha sido vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Administrativos desde 2010 hasta 2015.

Jorge Alcántara sustituyó a Juan Blancas en 2010 y aplicó diversos cambios en el método de trabajo y los horarios del Colegio para beneficiar al colegiado y conseguir que los profesionales perciban la institución como una entidad "cercana y útil" y propiciando que el colegiado "sea el eje central de la actividad", ha recordado esta institución.

La gestión de Alcántara en sus dos mandatos ha estado centrada en la "modernización, digitalización y formación". Según el Colegio, el presidente saliente ha hecho que el órgano malagueño se convierta en un referente en iniciativas y nuevas tecnologías para facilitar la relación entre la Administración y los administrados. También ha iniciado un proyecto que digitalización que desembocará en el "papel cero" y ha conseguido inculcar entre los profesionales "un espíritu de reciclaje para que se formen de manera continua". El Colegio de Málaga cuenta con 221 integrantes.

Durante estos años también se ha elaborado una web (www.tramites malaga.com) para ayudar a los ciudadanos a solucionar los trámites y las dudas más frecuentes. Este mes saldrá a la luz una nueva versión mejorada que también que se podrá consultar en inglés para acercar el Colegio a los ciudadanos extranjeros asentados en la provincia.

El Foro de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Málaga, que el próximo mayo celebra su cuarta edición, ha sido otra iniciativa del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, puesto en marcha gracias a la colaboración con la Dirección General de Tráfico.

Jorge Alcántara ha agredecido el apoyo recibido en estos años, agradece a su equipo el apoyo que siempre le ha prestado y a los colegiados su actitud por aceptar de tan buen grado los proyectos que se han ejecutado. "Si hemos podido desarrollar un proyecto ha sido gracias al apoyo de los colegiados que nos han entendido y apoyado. Me he encontrado muy cómodo estos años, tanto con los miembros de la Junta como con los gestores administrativos. Me llevo un grupo de amigos estupendos", comenta.

Tras su nombramiento, Quijada ha asegurado que continuará en la misma línea de trabajo que su antecesor y se muestra ilusionado ante la nueva etapa en la que el objetivo prioritario seguirá siendo "la defensa de los intereses del colectivo". Otra de las metas será dar a conocer aún más entre la ciudadanía la profesión de Gestor Administrativo y divulgar su valor diferencial.