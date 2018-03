La candidatura de De la Torre será presentada este sábado por Rajoy

La candidatura del actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para revalidar mandato en 2019 será refrendada este sábado en Marbella por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una escenificación que compartirá con el resto de elegidos para liderar al PP en las capitales andaluzas. Entre ellos, la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, que volverá a presentarse, también, a las locales de 2019. Antes del acto en Marbella, que se prevé multitudinario, se reunirá este viernes el comité electoral nacional en Génova para dar el visto bueno formal a las diferentes candidaturas.

En el partido a nivel nacional, según fuentes del PP-A, se ha producido un debate sobre si era conveniente o no convocar en este momento un comité electoral para proceder a la designación exclusivamente de los candidatos a las alcaldías de las capitales andaluzas, ya que ello podría generar cierto «agravio comparativo» respecto a otras capitales que aún no van a contar con sus candidatos a las alcaldías designados, como es el caso de Madrid o Valencia. No obstante, según las mismas fuentes, finalmente se ha tenido en cuenta el criterio de la dirección regional del PP-A y de su presidente, Juanma Moreno, que ha defendido siempre que los candidatos a las alcaldías tenían que estar designados antes de Semana Santa porque en Andalucía se da una circunstancia que no hay en otras comunidades, que las elecciones autonómicas se celebrarán antes que las elecciones municipales.

Para Moreno, según las mismas fuentes, era una prioridad tener resueltas las candidaturas a las alcaldías antes de afrontar las elecciones autonómicas, de manera que todo el partido esté plenamente preparado y volcado en ganar los comicios andaluces cuando se celebren y no haya debates internos abiertos.

Fuentes del PP-A destacaron la «máxima sensibilidad» de Rajoy ante el planteamiento de Moreno y la dirección regional, al tiempo que consideran que ganar en Andalucía es una prioridad.

Para este sábado, el partido estima una participación entre militantes y simpatizantes que supere los 2.000 asistentes.