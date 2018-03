El PSOE quiere llevar los contratos que firmó Marina Bravo ante el fiscal

El grupo socialista en la Diputación de Málaga quiere que sea el fiscal quien determine si ha habido irregularidades o no en los contratos otorgados por la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, a la empresa de comunicación que pertenece a su cuñado. El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, compareció ayer miércoles para anunciar que su grupo llevará al pleno de la próximo semana una moción para instar al equipo de gobierno a poner este caso en conocimiento del fiscal. Para Conejo, está comprobado que Bravo fraccionó sendos contratos de promoción turística del municipio de Júzcar.

«Esta moción tiene su origen en que Marina Bravo realizó contratos a dedo por el valor de 190.000 euros a la empresa de su cuñado y en la que trabaja su pareja», explicó en una rueda de prensa. Conejo aseguró que el informe del interventor, en el que puso reparos a los contratos de Júzcar, avala la tesis del PSOE.

En este sentido, el socialista apuntó, también, a la actual vicepresidenta de la Diputación, Ana Mata, que fue la persona que «levantó el reparo del interventor general y ordenó que continúe el trámite de aprobación de las facturas». Con este trasfondo, Conejo señaló que el PSOE volverá a pedir la dimisión de Bravo en el pleno de la semana que viene, y que hará extensible esta petición a Mata «por levantar un reparo del interventor de la Diputación a las dos facturas realizadas por el Área de Medio Ambiente.

Si el pleno, finalmente, no secunda la moción del PSOE, Conejo adelantó que su partido irá por cuenta propia y llevará el asunto ante el fiscal. «Más pronto que tarde», precisó Conejo al respecto. La cosa no se queda aquí. El PSOE también pedirá la reprobación del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, al entender que está «obstaculizando el informe que tenía que realizar la secretaría general». Cabe recordar que Bendodo encargó este informe en el pleno de enero para dilucidar si existía un conflicto de intereses o no. «Casi dos meses después no sabemos nada», lamentó Conejo.

Al respecto, también adelantó que el PSOE va a presentar un requerimiento ante la secretaria para saber en qué estado se encuentra dicho informe. El dirigente socialista, incluso, deslizó la posibilidad de que este informe «nunca se ha encargado».

«Seguimos a la espera de un informe sobre la incompatibilidad de la diputada Bravo y hemos conocido la existencia de un informe negativo del interventor, reparando el pago de las facturas de dos contratos otorgados», sentenció Conejo sobre este asunto que planea desde el pasado enero.