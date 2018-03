Cs anuncia un acuerdo con la Junta para comenzar a estudiar la conexión ferroviaria con el PTA

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha anunciado que la formación naranja ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Fomento para que en este 2018 se "dibuje" el acceso al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) a través del transporte público, como es el tranvía y para la conexión también de la tecnópolis con la universidad.

En suma, ha dicho, han acordado elaborar un proyecto desde la Consejería de Fomento para, una vez visto los pro y contra y los costes de las posibles soluciones, poder en un futuro iniciar el proyecto, que "daría una solución bastante razonable y que es necesario a esta tecnópolis".

Marín, que ha estado acompañado en Málaga por el portavoz provincial, Carlos Hernández, y del portavoz municipal, Juan Cassá, se ha reunido con el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera.

De igual modo, el líder de Ciudadanos en Andalucía ha explicado que la accesibilidad al Parque Tecnológico de Andalucía y las bolsas de aparcamiento "suponen un problema que las administraciones tenemos la obligación de buscar y plantear soluciones de cara al futuro inmediato".

Al respecto, ha dicho que el estudiar el mapa de transporte público que necesita el PTA son "buenas noticias". Por ello, ha agradecido al consejero de Fomento, Felipe López, su disposición para hablar de ello y que junto con el grupo de Cs en el Parlamento "hayamos conseguido ese compromiso de acuerdo para que este año se empiece a trabajar sobre esa futura conexión ferroviaria con el Parque desde la ciudad de Málaga".

Por su parte, Romera ha señalado que "se trata de un plazo corto para saber por dónde va a ir". Así, ha recordado que el Parque tiene "problemas", siendo uno de ellos "el de la entrada, donde la Consejería de Fomento ha decidido realizar obras este año y se licitarán antes del verano", pero además, "con la ampliación del Parque necesitamos otra puerta de entrada, donde, además, el metro pueda suponer un nuevo acceso".

"Hay que empezar con un principio; hace tiempo he pedido que me conformaba con pintarlo, pero no es conformarme, es que sino se pinta no empezamos. El pintarlo es el comienzo", ha valorado, asegurando que "no es que yo renuncie a seguir, pero me parece muy importante el que este año podamos tener establecido por dónde van a ser esas infraestructuras que son vitales para poner en servicio la segunda ampliación del parque".

En cuanto a la falta de aparcamiento en el Parque Tecnológico, Romera ha afirmado, tras ser cuestionado, que desde la tecnópolis se ha acometido una inversión propia y se está resolviendo un concurso para ampliar en 200 aparcamientos más; además de otra obra para otros 400 más. No obstante, a juicio de Romera, "los aparcamientos no son la solución", pero "sin ellos tenemos un problema".

Por ello, ha abogado por "quitar coches del Parque Tecnológico, por eso reclamo los transportes públicos, más autobuses, más metros, más cercanías... porque el futuro de un parque con 50.000 personas no se entiende todo el mundo con un coche".

En este punto, ha valorado el esfuerzo realizado de tener unos 500 aparcamientos puestos en marcha por el parque y otros 500 o 600 más por parte de la iniciativa privada: "El tema de los aparcamientos en el medio-corto plazo, porque el Parque crece mucho, vamos a tener un respiro".

Por otro lado, Marín ha valorado lo que supone la tecnópolis en cuanto a creación de empleo y riqueza para Málaga y Andalucía. "El PTA es un referente a nivel nacional y esperemos que internacional, porque aquí se ha hecho una gestión positiva e importante en materia de innovación y desarrollo".

Romera, por su parte, ha calificado la reunión con Ciudadanos de "interesante" y ha explicado que "Juan Marín sabe de los problemas, pero sobre todo lo bien que va" la tecnópolis, recordando que le ha comentado los datos y el "dónde vamos y la estrategia", ha concluido.