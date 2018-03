Cs arranca a la Junta el compromiso de "dibujar" la llegada del metro al PTA

Ha sido siempre un tema tabú para la Junta, aunque muy reclamado entre los trabajadores que van cada día al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA): la exigencia de llevar el metro a la tecnópolis. Siempre se había aducido por parte de los técnicos el hecho de que el tranvía a esta zona industrial sólo tendría demanda en horas punta del día, por lo que sería deficitario. Ahora llega cerca, hasta la extensión del campus. Juan Marín, presidente y portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, anunció ayer que ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Fomento para que en 2018 se «dibuje» el acceso al PTA a través del transporte público, como es el tranvía (el metro en superficie) y para conectar el parque con la Universidad de Málaga. Eso sí, luego habló de «conexión ferroviaria», algo que el Gobierno central parece haber rechazado ya por su alto coste.

Así, se ha acordado elaborar un proyecto desde la Consejería de Fomento para, una vez vistos los pros y los contras y los costes de las posibles soluciones, poder en un futuro iniciar el proyecto, que «daría una solución bastante razonable y que es necesario en esta tecnópolis», dijo. Marín, acompañado por el portavoz provincial, Carlos Hernández, y el municipal, Juan Cassá, se reunió ayer con el director del PTA, Felipe Romera.

El líder de Cs en Andalucía explicó que la accesibilidad al PTA y las bolsas de aparcamiento «suponen un problema que las administraciones tenemos la obligación de buscar y plantear soluciones de cara al futuro inmediato». Al respecto, dijo que el estudiar el mapa de transporte público que necesita el PTA «son buenas noticias». Por ello, agradeció al consejero de Fomento, Felipe López, su disposición a hablar de ello.

De cualquier forma, fuentes del metro explicaron ayer que ese estudio ya se licitó y se hizo en 2010 y arrojó diferentes opciones para conectar el PTA y la ciudad. De hecho, abogó, como solución preferida, por unir la tecnópolis y la ciudad por tren, una opción que no gusta al Gobierno central, pero sí a la Junta, ya que existe una demanda muy fuerte en horas punta que desciende luego brutalmente.

Asimismo, entre las diferentes opciones que arrojó ese estudio se encuentran no sólo la unión de la tecnópolis por metro o Cercanías, sino también con autobuses de tránsito rápido a través de la conexión intermodal con la EMT. «Ese estudio está entregado al Ayuntamiento por petición del área de Movilidad. Nosotros optamos más por el Cercanías, pero debemos coordinarnos con el Ayuntamiento para evitar cualquier solapamiento. El futuro dirá qué solución se escoge», explicaron las fuentes.

Por su parte, Romera señaló que se trata de «un plazo corto para saber por dónde va a ir». Así, recordó que el parque tiene problemas, siendo uno de ellos el de la entrada, «donde la Junta ha decidido realizar obras este año y se licitarán antes del verano», pero además «con la ampliación del parque necesitamos otra puerta de entrada donde, además, el metro pueda suponer un nuevo acceso».

«Hay que empezar con un principio; hace tiempo he pedido que me conformaba con pintarlo, pero no es conformarme, es que si no se pinta no empezamos. El pintarlo es el comienzo», valoró, asegurando que «no es que yo renuncie a seguir, pero me parece muy importante el que este año podamos tener establecido por dónde van a ser esas infraestructuras que son vitales para poner en servicio la segunda ampliación del parque».

En cuanto a la falta de aparcamiento, Romera afirmó que desde la tecnópolis «se ha acometido una inversión propia y se está resolviendo un concurso para ampliar en 200 aparcamientos más; además de otra obra para otros 400 más». No obstante, a juicio de Romera, «los aparcamientos no son la solución», pero «sin ellos tenemos un problemas».