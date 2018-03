"El PSOE está nervioso con los sondeos, somos una alternativa"

Le voy a explicar como funcionamos en Ciudadanos: Si va a un médico, le da igual el carnet que tenga, lo que quiere es que le cure. El eje izquierda y derecha nos deja vacíos y no resuelve los problemas de la gente. Juan Marín, antaño jugador de voleibol, antaño concejal de Sanlúcar, ve así la clave básica para que Cs esté en la cresta

­En la sala de juntas del periódico espera Juan Marín. Ahora que Ciudadanos se ha volatizado en una gran marca, ve factible ser el próximo presidente de Andalucía. Un dato. Ciudadanos Málaga roza ya los 5.500 inscritos en la provincia de Málaga, cifra que supone un 33% de crecimiento desde el pasado mes de septiembre. Esto sitúa a Málaga como la quinta a nivel nacional, sólo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Las últimas encuestas sitúan a su formación en segunda posición, por encima del PP.

Los andaluces están valorando el grado de utilidad que hemos tenido en estos tres últimos años en el Parlamento andaluz. El PP se ha dedicado a hacer política de confrontación. Los ciudadanos han visto nuestra utilidad para resolver problemas concretos.

¿Cree que Cs puede ser el primer partido en Andalucía?

Estoy convencido. Así lo dicen todas las encuestas. En intención de voto estaríamos, incluso, por encima del PSOE. Creo que ahora mismo no tenemos techo.

Susana Díaz ha comparado a su partido con la espuma del cava, que acaba diluyéndose tras el subidón de las encuestas.

El PSOE se pone nervioso ante los sondeos porque ve que hay una alternativa real de gobierno, después de 36 años. Ella ya se ha dado cuenta que Ciudadanos vino a la política andaluza para quedarse.

¿Se ha enfriado su relación con la presidenta de la Junta?

No. La relación es normal.La estabilidad de Andalucía nos exige mantener esa normalidad democrática. Creo que en tres años, hemos dado muestras de sobra de nuestra lealtad con el Gobierno.

¿No hubiera sido mejor llegar a Madrid con un acuerdo entre todos los partidos para defender un pacto común sobre la financiación autonómica?

Hubiera sido más fácil pero hubiera sido falso. No le vamos a mentir a las personas que han depositado su confianza en nosotros. En Madrid, hemos defendido que el cuponazo vasco se tenía que recalcular para que el País Vasco y Navarra participen en el fondo de financiación autonómico. Yo quiero igualdad entre todos los españoles.

¿Por qué razón concreta aseguró sentirse decepcionado con la presidenta?

No hubo sólo un problema de fondo. También lo hubo de formas. El PSOE, Podemos e IU se presentaron con un documento acordado entre las tres fuerzas políticas. Nos merecíamos otro trato.

Da la impresión de que está buscando un distanciamiento deliberado del PSOE.

No es así. Nosotros no tenemos miedo a quedarnos solos en la foto. Otras fuerzas, sí. El PP, por cuestiones de tacticismo político, se ha sumado al documento sobre la financiación autonómica. No se atrevía a quedarse solo en un momento en el que los sondeos no le dan bien.

¿Habrá elecciones adelantadas en Andalucía?

Creo que no. No hay ningún motivo político para que la señora Díaz pueda adelantar unas elecciones.

¿Cs va a aprovechar las grietas surgidas sobre la financiación para forzar un adelanto electoral, ahora que los sondeos les son favorables?

Tampoco. Nuestro objetivo es que la legislatura se agote con normalidad. El PSOE tiene la obligación de llevar a cabo su proyecto político durante cuatro años.

¿No ha adoptado usted en los últimos tres años una posición muy dócil o benevolente con el PSOE en Andalucía?

Esa imagen que se ha podido dar ha sido muy positiva de cara al exterior y a los inversores. Los trapos sucios los hemos lavado dentro. Una vez que llegamos a un acuerdo, tratamos de transmitir un mensaje de estabilidad y de normalidad.Dar una imagen de confrontación política es el peor favor que le podemos hacer a Andalucía.

En verano cifró el grado de cumplimiento del pacto de investidura en un 66%. Apenas supera la mitad de los puntos. ¿Puede estar satisfecho?

Razonablemente satisfecho. Lo que me preocupa es que haya cosas muy importantes, como la creación de empleo, que preocupa al 88% de los andaluces, y que el PSOE no se lo esté tomando en serio.

¿Cs se ha dormido sobre los laureles tras suprimir el impuesto de sucesiones?

La eliminación del impuesto de sucesiones ha sido una de las muchas acciones que hemos llevado a cabo en estos tres años. No todo ha sido eliminar impuestos. Nosotros hemos devuelto derechos a los profesores de la concertada, hemos devuelto derechos de los profesionales de la asistencia jurídica gratuita. Y hemos sido capaces de aumentar los recursos para la sanidad y la educación.

La reforma de la ley electoral, los aforamientos o la limitación de mandatos. ¿Asume que hay puntos del acuerdo de investidura que ya no se van a cumplir en esta legislatura?

Pero sí que se pueden iniciar y se pueden comenzar a ejecutar. No puedo aspirar al 100 por 100. Eso es muy complicado.

Todo apunta a una ausencia de mayorías absolutas en la próxima legislatura. ¿Estaría dispuesto a una nueva alianza con el PSOE?

No es una cuestión de con quién. Es una cuestión de para qué. Si ese alianza significa mejorar la vida de los andaluces, podemos llegar a acuerdo con el PSOE y con el PP.

¿La lista más votada debe gobernar?

Tiene la obligación de intentar formar un gobierno. Si no consigue una mayoría, tendrá que haber otras alternativas. Ahí pueden caber muchas posibilidades.

¿Gobernaría con el apoyo del PP?

Con el del PP o el del PSOE.

Dicho recientemente por usted: «El partido más votado tendrá que presentar un proyecto político que puede no ser compartido». Suena a una declaración de intenciones para desbancar al PSOE.

Así es. Yo no cierro ninguna puerta en una situación en la que tres fuerzas políticas de corte constitucionalista podamos llegar a acuerdos porque hay más cosas que nos unen que cosas que nos separen. Estamos en una segunda transición política. No estamos en la política de confrontación del bipartidismo. El bipartidismo ha muerto, aunque algunos no se quieran dar cuenta. Igual que Inés Arrimadas ha ganado en Cataluña, podemos ganar en Andalucía.

¿Se ve como presidente?

Yo aspiro a ser presidente de la Junta de Andalucía.

¿Ciudadanos es un partido de centro derecha o de centro izquierda?

Es un partido liberal progresista. Defendemos una economía de libre mercado y defendemos unos principios en los que creemos. La igualdad de oportunidades tiene que ser efectiva. Creemos en la división de poderes, que los partidos no nombren a los jueces...

Según el último CIS, la percepción del votante sitúa a Cs en el centro derecha. ¿Le incomoda esta percepción?

En absoluto. De hecho, ahora estamos recibiendo muchas afiliaciones de exsocialistas andaluces que se están incorporando en nuestro partido, y no me incomoda. Esto va de creer en un proyecto y de defender unos principios.

¿Por qué se borró el término de socialdemocracia del ideario del partido?

Por una evolución hacia un espacio más amplio. Vemos que la sociedad ya no se mueve por cuestiones de izquierdas y derechas.

Rectifico. Nosotros nos abstuvimos porque hay un recurso del PSOE ante el Tribunal Constitucional. Si dice que no es constitucional, se acaba el debate. Si dice que sí, pues habrá que posicionarse. Planteamos endurecer el tercer grado. Hoy, el asesino de cualquiera con una condena de unos 30 años, puede estar en la calle en 15. Algo está fallando en el sistema.

Pongamos la lupa de puertas para dentro. ¿Cuándo serán las primarias en Andalucía?

Cuando Susana Díaz convoque elecciones o la ejecutiva nacional lo decida.

¿Damos por hecho que usted se va a presentar?

Claro.

El nombre de Luis Salvador está sobre la mesa como posible aspirante a disputarle el cargo. ¿Le ha comunicado a usted si tiene intención de retarle?

No. Mantenemos una buena relación, pero él no me ha manifestado nada.

¿Cómo va la expansión territorial en la provincia de Málaga?

En Málaga ya estamos cerca de 5.600 afiliados. Eso es un dato muy importante, cuando hace tres años estábamos en 300 o 400.

¿En cuántos municipios aspira presentar candidaturas?

Estaría satisfecho si llegamos al 80 por ciento. Aunque hay que entender las dificultades, sobre todo, en los municipios más rurales.

¿Está fichando Cs a concejales y políticos del PP, siguiendo la misma estrategia de fichajes que, en su momento, terminó con UPyD?

Cero. Nos está llegando mucha gente, eso sí. Pero tienen que solicitar su afiliación como cualquier ciudadano más y darse de baja antes. En Cs no se admite la doble afiliación.

¿Cómo va a evitar la llegada de arribistas?

Hay un sistema interno de control para ver quiénes son las personas que vienen al partido. Aún así, tendrá margen de error.

¿Cs va a presentar una candidatura en Marbella?

En Marbella tendremos candidatura. Seguro. Para eso está trabajando Vicente Sánchez en Málaga y Manuel Buzón a nivel andaluz. Hay una agrupación muy interesante ahora mismo.

Miguel Ángel Hijano lleva tres años como portavoz en Marbella. ¿Le garantiza algo?

No tiene garantizado nada. Si no lo tiene garantizado tampoco Juan Marín o Albert Rivera.