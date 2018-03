Rajoy lanza a los candidatos del PP a recuperar alcaldías

Rajoy asegura que no le importa los demás partidos y pide a los militantes que reivindiquen el orgullo de ser miembros del "mayor y mejor partido de España"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el del PP de Andalucía, Juanma Moreno, presentaron ayer en Marbella a los candidatos con los que la formación ´popular´ concurrirá a las elecciones locales de 2019 en las capitales de la región y los municipios con más de 100.000 habitantes.

El presidente del Gobierno, que intervino ante un aforo con unas 2.000 personas, criticó a los ayuntamientos cuyos equipos de gobierno se vieron condicionados, tras las elecciones de 2015, por Podemos. «Los ayuntamientos del cambio son aquellos en los que, en un despacho, se cambia al alcalde que ha ganado las elecciones. Eso sirve para constituir equipos de desgobierno, siempre secuestrados por los más radicales y que imponen una agenda irrelevante en la gestión y sectarismo en la política», indicó.

Frente a este tipo de ayuntamientos, el PP, señaló Rajoy, ofrece «recuperar el rumbo, volver al crecimiento, romper inercias negativas y arreglar lo que otros rompieron o estuvieron a punto de hacerlo», propuestas que, según el presidente del gobierno, son «las señas de identidad» de la formación ´popular´. «Estamos muy orgullosos y dispuestos a continuar haciéndolo durante muchos años. Las elecciones municipales serán una nueva oportunidad para demostrarlo y no hay tiempo que perder», indicó.

Para ello, Rajoy emplazó a los candidatos a «recorrer todas las calles de todos los pueblos y ciudades» para explicar la gestión del PP y su proyecto. «Vamos a ganar las elecciones si somos capaces de trabajar y de estar con la gente. No nos importan las demás fuerzas políticas. Dependemos de nosotros, de nuestro esfuerzo, ganas, ilusión y determinación», indicó Rajoy, que se mostró «absolutamente convencido» de que los candidatos del PP obtendrán «magníficos resultados» en las elecciones locales.

El presidente del gobierno recordó también que «pronto» habrá elecciones autonómicas en Andalucía, por lo que instó a su partido a «estar preparado con la mejor oferta programática y los mejores equipos» e instó a los candidatos a las alcaldías a que «acompañen a Junma Moreno -candidato andaluz del PP- a pedir la confianza de los andaluces».

Además, se refirió a candidatos que se presentaron ayer , como son, por Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce; Almería, Ramón Fernández Pacheco; Cádiz, Juan José Ortiz; Córdoba, José María Bellido; Huelva, Pilar Marín; Granada, Sebastián Pérez; Jaén, Javier Márquez; Jerez de la Frontera, Antonio Saldaña; Sevilla, Beltrán Pérez; Málaga, Francisco de la Torre; y Marbella, Ángeles Muñoz.

Al respecto, les dijo que acompañarán a Juanma Moreno n «para pedir la confianza de los andaluces», y «explicar también por qué Juanma será el mejor candidato para ser presidente de la Junta», por lo que, aseguró que «hay tarea por delante, y el PP tiene que dar lo mejor de cada militante y mantener ese esfuerzo incansable por atender las preocupaciones de la gente». «Ahora es el momento de que los militantes del PP reivindiquen el orgullo de ser miembros del mayor y mejor partido de España», dijo.

Rajoy, cuya entrada al Palacio de Congresos de Marbella interrumpió la intervención del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, aseguró que «no hay candidato, por brillante que sea, que pueda hacer nada en solitario», por lo que pidió a los militantes «que reivindiquen el orgullo de ser miembros de un gran partido». «Tenemos la ventaja de ser el PP. Partimos con el mejor de los bagajes y nuestra hoja de servicio a España y contamos con el mejor de los proyectos, que es seguir sirviendo a España con responsabilidad y compromiso», explicó.

Según Rajoy, el PP es un partido que «ha demostrado ser útil». «Heredamos la peor crisis económica y hemos sabido transformar la recesión en recuperación, la destrucción de empleo en creación de puestos de trabajo y la desesperanza en nuevas oportunidades», indicó el presidente del gobierno ante la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

El presidente aprovechó el acto, cuyo lema fue ´Andalucía nos mueve´, para pronunciarse sobre cuestiones de ámbito nacional. Aseguró que las pensiones subirán mientras siga al frente del Gobierno central, aunque evitó cuantificar el incremento. «Subirán lo que podamos. Las pensiones no se garantizan con discursos ni con promesas que no se puedan cumplir ni con engaños», indicó.

Sobre la prisión permanente revisable, Rajoy pidió al PSOE que «cambie de criterio para no dar un paso atrás». «El PSOE no pude estar instalado en el extremismo porque no conduce a nada positivo. Igual que Ciudadanos ha rectificado, que lo haga el PSOE, porque no se acierta siempre. Que cambie de criterio y de opinión. Si no, estaríamos dando un paso atrás que España no merece», agregó.



Juanma Moreno

Por su parte, el presidente del PP andaluz aseguró que las elecciones autonómicas y las municipales «son dos caras de una misma moneda» por lo que ha pedido al partido «trabajar de forma conjunta».

Moreno aseguró que «se mira en el espejo de Rajoy y también de los alcaldes del PP», regidores, indicó, «que se levantan a las siete de la mañana, que no tienen recursos económicos, que no tienen el apoyo de la Junta y que ponen lo mejor de sí mismos dejando atrás negocios y familia». «Levantan la bandera de la pluralidad democrática, la libertad y el progreso que representa el PP», agregó Moreno, que aseguró que tiene la «ilusión» de asistir en calidad de presidente andaluz a la toma de posesión como alcaldes de los candidatos del PP.

Moreno pidió «cuanto antes» un gobierno regional del PP para evitar que los alcaldes de la formación «remen solos» debido, señaló, a la deslealtad de la Junta. «Cuando uno es gobierno, gobierna para todos, más allá del color político. Pero la Junta margina y ningunea a los alcaldes del PP. Eso es algo que ningún gobernante se puede permitir. Por eso es necesario un cambio en Andalucía», indicó. Moreno se comprometió a, si es presidente de la Junta, «quitar todos los tapones que frustran el talento» de la región y a que la comunidad autónoma tenga «una de las presiones fiscales más bajas de España» para incentivar las inversiones, eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones y reducir el tramo autonómico del IRPF.

Moreno aseguró que está «profundamente decepcionado» con Ciudadanos ya que, señaló, consideraba que tenía «valores y principios inalterables».Recordó que la formación naranja rechazó las mociones que los ´populares´ presentaron en los ayuntamientos para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. En el Parlamento andaluz, Ciudadanos se abstuvo y esta semana «se ha alineado en el último minuto con el sentido común», agregó Moreno. «¿A qué Ciudadanos nos tenemos que creer? ¿Al que dijo ´no´ en los ayuntamientos, al que se abstuvo en el Parlamento de Andalucía o el que se alineó en el último minuto con el sentido común?», preguntó.