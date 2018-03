"Málaga será sede de eventos internacionales de la ONU"

Este centro tendrá un papel destacado, sobre todo y entre otros temas, en prevención de la radicalización - Andrade destaca que el Cifal va a ofrecer desde cursos hasta programas de postgrado para formar a líderes de todo el mundo

­Julio Andrade, hasta ahora teniente de alcalde de Turismo, Transparencia y Derechos Sociales, ha sido nombrado director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) de la ONU en Málaga, un organismo que abre la puerta a que vengan más agencias de Naciones Unidas a la capital.

¿Qué supone para usted este nombramiento?

Pues un orgullo, pero más que para mí me gustaría hablar de la ciudad. Para la ciudad y para el Ayuntamiento, que ha sido el firmante, supone un paso importante que consolida el papel de Málaga. El alcalde ya dijo que Málaga debía de estar en el plano internacional y esto supone consolidar la agenda 2030, los objetivos del milenio, contribuir a la calidad de vida de las personas, la economía de todo el mundo, llevar ese turismo sostenible para mejorar, la formación y la educación para desarrollar las ciudades. Esta tarea tiene mucho que ver con eso.

¿Cómo surge la idea de que Cifal venga a Málaga?

La idea arranca en 2009. Arranca con nuestro equipo de Relaciones Internacionales. Empieza a colaborar con el PNUD (programa para el desarrollo de la ONU). Entra a formar parte del comité director de la Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza. Nos involucramos. Hubo reuniones importantes sobre el Mediterráneo y sobre la pobreza en la ciudad de Málaga, yo era director del Área de Cooperación al Desarrollo. Después hubo misiones que mi equipo coordinaba en el ámbito de las nuevas tecnologías y el desarrollo. Todo eso es una etapa que dura unos años, ha habido cambios en las agencias de Naciones Unidas y hace casi dos años nos anunciaron que había un cambio drástico e importante, la oficina del PNUD en Ginebra se cerraba, nosotros somos una ciudad muy activa y dijimos que era una pena que eso significara la desaparición del programa contra la pobreza. Cuando eso sucede, en vez de quedarnos esperando a ver qué pasa, dijimos vamos a presentarnos en Nueva York.

¿Cuándo se inaugura?

El Centro está funcionando ya y de hecho estamos haciendo acciones formativas fuera de Málaga. La primera tendrá lugar el lunes, cuando me trasladaré a Túnez para formar a jóvenes líderes libios. A la vez estamos organizados, junto al Ayuntamiento, el Día Internacional por la Tolerancia. Es uno de los ejes centrales de los pueblos. Es el 21 de marzo, vamos a hacerlo en Málaga y es un objetivo central de Naciones Unidas. Una de las cosas que va a hacer Cifal es darle énfasis a los días internacionales de Naciones Unidas. Sobre todo los relacionados con la misión de Cifal, la inclusión social, los jóvenes, la igualdad de derechos, se harán charlas, un acto de presentación donde se ubicará la bandera de la ONU. Hay otros muchos actos. Estamos en un proceso de planificación, hemos presentado varios borradores, cada mes damos cuenta de las novedades en la conferencia online: para este año vamos a plantear 25 acciones formativas, desde cursos, seminarios, eventos o conferencias internacionales, magistrales, algunas se darán aquí, otras serán en Marruecos, Túnez, Libia o Argelia o en otras ciudades junto a los centros Cifal. Uno de nuestros objetivos es involucrarnos en reforzar la red global actual, hacer actividades junto a otros centros, apoyar esa expansión internacional.

Por tanto, ya está funcionando...

Para nosotros lo importante no es inaugurar un edificio, Cifal es un centro que ofrece formación en el mundo, con vocación especial en África, una cooperación al desarrollo a través de la formación, pero presentaremos los planes de acción, haremos ruedas de prensa porque nos gustará explicar que algunas de esas acciones tienen expertos internacionales muy destacados, y vienen a Málaga, hablo de diplomáticos, representantes de universidades internacionales, investigadores principales de organismos internacionales, gente de primer nivel en el turismo, en la inclusión social, la prevención de la radicalización y la seguridad, la gobernanza, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. El alcalde asumió en Ginebra que el Ayuntamiento va a trabajar y a asumir los ODS, se va a crear una comisión de trabajo en el Ayuntamiento, transversal y multidisciplinar, un plan sobre los ODS y la agenda 2030 para departamentos y organismos y empresas públicas del Consistorio, es un compromiso.

¿Habrá alianzas, supongo, con entidades locales?

La semana pasada el alcalde se reunió con el presidente de la red española del Pacto Mundial, que es otra agencia de las Naciones Unidas, que engloba a empresas comprometidas con los ODS y la Agencia 2030. El presidente es Ángel Pes, subdirector general de la Caixa, estuvo aquí y el alcalde se comprometió en que el Ayuntamiento firme los ODS, e involucre a todo el holding municipal. Vamos a empezar una campaña desde Cifal para explicar a los responsables de los departamentos municipales cómo pueden contribuir en relación a los ODS, que son unos sellitos, y vamos a intentar hacer que la gente entienda cómo contribuir a un mundo mejor, la sostenibilidad, la cooperación, la pobreza, la igualdad, etcétera...

La ONU tiene mucho trabajo por hacer, parece, en Málaga...

Queremos que Málaga tenga un lugar importante en el mundo y que contribuya, y no sólo el Ayuntamiento. Queremos que todas las instituciones locales, provinciales y nacionales colaboren, y hemos empezado esas conversaciones a todos los niveles. Queremos que Cifal tenga acuerdos con la Junta, el Ayuntamiento, la Diputación, la UMA, los empresarios, los ministerios relacionados con el desarrollo, algunas se han producido, otras se van a producir.

¿Cuándo deja la concejalía?

Formalmente el próximo pleno. Antes del pleno ejerceré mi renuncia, pero participaré en él porque el pleno conocerá mi renuncia en un punto del orden del día. Seguiré ligado al Ayuntamiento para poder consolidar el proyecto, es un proyecto firmado por el Ayuntamiento y la ONU y, aunque estemos en muchas cosas, hay que consolidarlo, sumar un equipo, que esté asesorado por expertos en la materia y eso es un trabajo enorme. Y que irán viendo ustedes: se va a anunciar el trabajo y las acciones concretas. Cursos, seminarios, máster con la UMA y otras universidades, la UMA es la más importante, es el partner principal.

¿Abre la puerta esto a que vengan más organismos de la ONU?

Por supuesto. Va a haber novedades en abril. Esto es entrar en el sistema de la ONU, y cuando entras el siguiente paso es más fácil que el primero. Hay que cumplir requisitos de seguridad, prestigio, que tienen una fase jurídica, que Málaga sea centro Cifal lo avala Asuntos Exteriores con un informe jurídico.

¿En qué se beneficia el malagueño de Cifal?

Cifal es un centro que certifica formación. Expedimos diplomas de certificación, ya sea de simple participación en eventos formativos o no de cumplimientos de los objetivos. Y en el mejor de los casos, certificados firmados por el subsecretario general junto con cualquier universidad o institucional. Tiene a efecto de currículum mucha importancia. Más de 80.000 diplomáticos y funcionarios se han beneficiado de esa formación. Y son más de 24.000, si no hablamos de diplomáticos y funcionarios. Estamos hablando de una formación que es importante desde un curso a un máster y, por qué no, en el futuro una carrera. Lógicamente todo el mundo busca mejorar. No va a ser suficiente con querer esa formación, tenemos unas exigencias de calidad, Tú puedes solicitar hacer esta formación a Cifal y Cifal verá cómo puede contribuir esa persona en su entorno. Se le pedirá el currículum, ver como puedes mejorar el mundo que te rodea. Es importante. Que entiendan la filosofía de los ODS, ser mejores líderes, no un líder en tu casa, sino de ámbito público y privado. Los formadores serán expertos de prestigio. Y los malagueños se darán cuenta que tienen un centro de formación de prestigio. Málaga va a ser sede de eventos internacionales de la ONU en poco tiempo.