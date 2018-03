El Colegio de Enfermería lamenta la salida de 25 interinos del Clínico

El Colegio de Enfermería de Málaga lamentó ayer la situación de los 25 enfermeros interinos del Hospital Clínico cuya actividad va a cesar esta semana como consecuencia de la aplicación del concurso de traslados de 2015. Los afectados, muchos de ellos con 15 años contratados y avisados en apenas 20 días, aseguraron que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está dando preferencia a profesionales de la bolsa con menos puntuación lo que, por tanto, consideraban ilegal.

Tras las consultas efectuadas por el propio colegio, sus responsables aseguran que la percepción de los afectados es «de ser despedidos, si bien es una situación legal». A través de un comunicado, explicaron que efectivamente a los enfermeros incluidos en la figura de 'eventuales interinizables' –en virtud de acuerdos sindicales– se les hará contrato hasta final de diciembre aun teniendo menos puntos que los anteriores, «pero sin que esto constituya una situación ilegal».

El órgano explica que cualquier colegiado tiene derecho al amparo de esta institución, pero al colisionar en este caso intereses contrapuestos entre los colegiados se ven obligados a inhibirse, pero no a hacer un nuevo llamamiento para evitar que los responsables sindicales y la propia Administración provoquen situaciones de agravio, «en algunos casos con coste económico evitable para los fondos públicos cuando se producen sentencias judiciales no favorables para la Administración». La interinidad prolongada añaden, da una «falsa estabilidad» y la eventualidad interinizable añade una figura mixta (o eres eventual o eres interino) muestra también de este jardín, en el que los acuerdos y la normativa vigente tienen un difícil equilibrio: lo legal debiera ser lo justo. En este sentido, recuerdan la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que ha obligado a reconocer derechos adquiridos y a que no se use la eventualidad para lo que no es.

Por último, el órgano colegiado desea que los enfermeros cesantes en estos contratos de interinidad (para al menos 15 de ellos ayer fue su último día) tengan nuevos contratos cuanto antes (su prolongada interinidad ahora rota les lleva a la incertidumbre y al quebranto económico), como también que los eventuales consigan contratos: es la primera oportunidad para trabajar para muchos.