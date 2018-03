Ciudadanos lleva el caso de Marina Bravo ante la Fiscalía

Ciudadanos llevará el caso de Marina Bravo ante la Fiscalía de Málaga. El portavoz de la formación naranja en la Diputación, Gonzalo Sichar, ha adelantado esta decisión en el pleno correspondiente al mes de marzo, celebrado esta tarde. Después de varios amagos por parte del PSOE, será, finalmente, el grupo de Cs quien va a acudir ante los tribunales para que éstos dictaminen si hubo o no irregularidades en los contratos que efectuó Bravo, al frente del área de Medio Ambiente, con la empresa de su cuñado.

"Empiezan a aparecer serias dudas sobre la legalidad en este asunto", ha afirmado Sichar, asegurando que "mañana vamos a llevar a Fiscalía los informes que ha efectuado la secretaria y el interventor de la Diputación". Con este paso, Sichar ha señalado que su partido quiere evitar pedir una dimisión de Bravo sin conocer saber si hubo o no una irregularidad. De nuevo, ha aludido al carácter "garantista" de su partido. "Nosotros siempre damos pasos cortos, pero firmes. Con la información que tenemos ahora puede haber, como poco, indicios de una irregularidad. No vamos a ser nosotros quien vamos a juzgar a Marina Bravo". También ha expresado que llevará este asunto a la cámara de cuentas de la Junta de Andalucía. "Ya tenemos todo preparado y no tenemos que ir de la mano con ningún partido político", ha precisado Sichar.

Por parte del equipo de gobierno del PP, el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, ha tildado este decisión de Cs como una "grave irresponsabilidad".