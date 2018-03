El PP pide que las aulas móviles del IES Teatinos se ubiquen en el solar anexo

El PP pide que las aulas prefabricadas del IES de Teatinos se ubiquen en un solar anexo para evitar que los alumnos se tengan que enfrentar a largos desplazamientos. La parlamentario popular Mariví Romero criticó que para el curso 2018-2019 todavía no esté operativo el centro pese a los «casi 20 años de reivindicaciones de padres de la zona». Así lo expuso este lunes junto a la presidenta de la plataforma Prometo, Mar Villanueva, y un grupo de padres afectados, señalando que «la inacción del Gobierno andaluz durante casi dos décadas hace que este distrito en expansión no requiera ya de manera urgente la apertura de este instituto para atender una demanda histórica, sino que se necesitan al menos dos centros de cinco líneas, dado el crecimiento de la zona».

Por ello, llevará este asunto al Parlamento andaluz con una Proposición No de Ley (PNL), confiando en que cuente con el apoyo de todos los grupos, exigiendo a la Administración que, en primer lugar, atienda a estos padres, «ofreciéndoles información sobre la escolarización de sus hijos de cara al próximo curso y, en segundo lugar, para instarle a situar las aulas prefabricadas que albergarán a estos alumnos en el solar anexo y no en la Universidad Laboral para que las familias tengan más cerca el centro educativo provisional». El IES de Teatinos, pese a no ser más que un solar vacío, ya aparece como centro receptor de transporte escolar para el próximo curso. Esto ha provocado la sospecha de los padres de que será un punto de recogida para trasladar a los niños a la Universidad Laboral.