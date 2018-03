Colectivos de El Palo critican el mal estado del barrio y reclaman medidas

La asociación de vecinos Zona Popular de El Palo, el colectivo Rebalarte, la asociación de mayores Mar Abierto y el Colectivo Paleño reclamaron ayer en rueda de prensa al alcalde, Francisco de la Torre, que «tome nota» del mal estado del barrio.

Además, también pidieron al próximo concejal de Málaga Este que sustituya al actual, Julio Andrade, «que tenga la valentía de llevar a cabo todas las propuestas y aspiraciones del barrio», indicó Rafael Caparrós, presidente vecinal de Zona Popular de El Palo.

El dirigente vecinal informó además de que, desde hace dos años, la asociación llevaba recogiendo firmas para pedir la dimisión de Julio Andrade, que finalmente dejará el equipo de gobierno para dirigir un centro e la ONU en Málaga. «Teníamos miles de firmas para pedir su dimisión. Estábamos hartos de exponerle los problemas que tenemos en la zona y de que no hiciera nada. No nos ha hecho caso y no ha respetado a los representantes vecinales. No debería ejercer ningún cargo público», subrayó, al tiempo que culpó de la situación al alcalde.

Reivindicaciones

José Enrique Martínez de la Ossa, de la asociación Rebalarte, expuso las principales demandas del barrio, recogidas en un manifiesto.

En primer lugar, denunció el paso de grandes camiones por el barrio, procedente de la fábrica de cemento de La Araña. «La fábrica no sólo hace cemento, también quema residuos. Julio Andrade se comprometió a desviar el tráfico pesado, incluso a hacer una ordenanza y a aprobarla en el pleno de Navidad. Pues ni caso», lamentó. El portavoz de Rebalarte llamó la atención sobre el contenido de esos camiones: «No sabemos su contenido, porque hay residuos que creemos que algunos son peligrosos y nadie nos da datos ni nos dice qué se está quemando ahí», criticó y denunció que algunos residuos se vierten al arroyo del Judío «y están contaminando la playa del Peñón del Cuervo».

También llamó la atención sobre las «obsoletas» estaciones de bombeo de los arroyos Gálica y Jaboneros. «Cuando llueve mucho o en verano, cuando llevan mucha carga los aliviaderos, están continuamente lanzando mierda al mar», criticó y denunció la presencia de toallitas higiénicas «en el rebalaje». «Hemos pedido insistentemente que los reparen; además de malos olores, una sentencia dice que la estación del Jaboneros es ilegal, está construida sobre zona verde y ahí sigue. Había un compromiso de arreglar la situación del propio alcalde», recordó.

El portavoz de Rebalarte también mencionó el mal estado del paseo marítimo, «con las raíces de los árboles que levantan las aceras, un paseo incómodo e intransitable» y reclamó que se haga uno nuevo. «No queremos parcheos», recalcó. Toñi López, de la asociación de mayores, recordó que al tener planchas de hormigón y no aceras, provoca muchas caídas.

Por último, Martínez de la Ossa reclamó la regularización de las casas de la playa, «un contencioso que siempre se dice que está arreglado pero falta cambiar la linde que iba por la antigua vía del tren y pasarla al muerte de ribera para desafectar del dominio público terrestre estos terrenos».

Para muchas de estas reclamaciones, subrayó, la solución pasa por poner en marcha de una vez el plan especial previsto por el PGOU actual, para el tramo desde los Baños del Carmen a El Candado.