Amfremar: Un economato que dure todo el año

Amfremar, la ONG más importante de El Palo, quiere que el economato social puesto en marcha por el Ayuntamiento de Málaga en 2017 pueda funcionar los doce meses del año, para no dejar a sus usuarios en la estacada, como está pasando en la actualidad.

Abierto el 27 de enero del año pasado en un local por el que Amfremar paga unos mil euros al mes entre luz y alquiler, funcionó en una primera fase hasta comienzos de julio, para luego sufrir un parón de varios meses, hasta que ha vuelto a abrir de diciembre de 2017 hasta febrero. En total, nueve meses de quince, gracias a dos subvenciones municipales que suman unos 118.000 euros.

Como explica Fernando Gutiérrez, responsable y fundador de Amfremar, «parece que, en teoría, en junio va a estar funcionando otra vez, pero tal y como van las cosas, pienso que comenzará en septiembre».

El problema, resalta Fernando Gutiérrez, es la situación en la que quedan las familias en estos meses de espera. «Ya te puedes imaginar, esto es un paño de lágrimas y con toda la razón del mundo porque no veo que la crisis amaine». Amfremar compagina la gestión del economato con un comedor social, comedor para niños y reparto de lotes de comidas, por lo que no puede cubrir las necesidades de todas estas familias que se quedan sin él los próximos meses. «No podemos y la gente tiene que buscarse la vida en otro sitio. Me han transmitido su preocupación», lamenta.

El economato social es un supermercado con precios a una cuarta parte de lo que costarían en un súper normal, gracias a la subvención municipal.

Con este sistema, Amfremar pudo atender en la primera fase a 351 familias y en la segunda fase, la de estos últimos tres meses, a 240, al bajar la subvención.

Ahora, el responsable de la ONG propone al Consistorio una fórmula para que el economato funcione todo el año. Este antiguo profesor de Matemáticas ha calculado que si a la subvención municipal de 118.000 euros el Ayuntamiento le suma 11.000 euros, podría mantenerlo abierto los 12 meses del año, pues la cantidad que faltaría para ofrecer un total de 2.880 compras al año, unos 57.000 euros, los cubriría con empresas «y tenemos un estudio para poner en los comercios del barrio tarjetitas de 1, 3 y 5 euros para ayudar a las familias». «Llevaría muchísimo trabajo pero no importa», añade.

Fernando Gutiérrez ya ha transmitido la propuesta a Ruth Sarabia, directora general de Derechos Sociales. En todo caso, el fundador de Amfremar lleva desde julio de 2017 solicitando una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, porque desde su fundación hace 18 años, la ONG costea el alquiler de todos sus locales (cuenta con cuatro), incluido el del economato social, lo que le supone un gasto de 31.000 euros fijos cada mes. Los gastos le han obligado a recortar y anular algunos de sus muchos proyectos sociales.

La directora general de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, declaró ayer a La Opinión que «se ha solicitado el incremento de la cuantía» de los economatos sociales, «porque aún no está cerrado el presupuesto», aunque precisó que no podía dar de momento ninguna cantidad.