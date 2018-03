La experta Silvia Leal emplaza a las empresas a aprovechar una era de democratización tecnológica

Afirma que la innovación depende más de las ideas y la formación que de presupuestos - La OCDE calcula que en 2030 habrá desaparecido el 80% de la actual tipología de empleos

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica celebraron ayer la segunda edición de sus jornadas sobre Emprendimiento Empresarial en el hotel Vincci Posada del Patio, que contaron con la asistencia de un centenar de empresarios y con la presencia la experta en innovación y asesora de la Comisión Europea en digitalización Silvia Leal, el director provincial de Andalucía Emprende en Málaga, Gabriel Clavijo, y la concejala de Reactivación Económica, Promoción Empresarial y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo. La jornada fue presentada por el director de La Opinión de Málaga, Juande Mellado, que destacó el reto de transmitir a las empresas la necesidad de sumarse al cambio digital «como herramienta para mejorar y transformar sus negocios».

«Para ello hace falta adquirir una serie de competencias de liderazgo en la red y de trabajo en equipo», apuntó Mellado, que destacó en este sentido la labor de los organismos públicos y privados que apoyan y asesoran al emprendedor. En especial, se refirió a la extensa red de aceleradoras existentes en la provincia, que ayuda a los emprendedores a desarrollar y asentar sus negocios.

Por su parte, la concejala Martín Rojo afirmó que en Málaga se ha producido una gran transformación en materia innovadora y empresarial gracias a la iniciativa privada, el apoyo de las administraciones y el propio potencial emprendedor de la provincia. La edil destacó la apuesta de la ciudad por la smart city y recordó que algunos estudios la sitúan como la segunda urbe mejor posicionada de España en este apartado tras Barcelona.

Clavijo, responsable de Andalucía de Emprende, coincidió en que Málaga es «un espacio de creatividad, innovación y emprendimiento» aunque señaló que el objetivo ahora es que todo ese potencial innovador empape el tejido productivo de la provincia. Además, explicó que el emprendimiento ya no debe ser considerado como una opción para los ciudadanos sino como un derecho que debe ser regulado y apoyado. En este sentido, recordó que la Junta de Andalucía está trabajando en la primera Ley de Emprendimiento de la comunidad, que será también la primera en este materia que se aprueba en España.

Un reto enorme

Tras estas intervenciones llegó el turno de Silvia Leal, que impartió una conferencia en la que analizó los cambios que la digitalización está dejando en la economía y en la necesidad de que todos nos incorporarse a esa transformación, resaltando que aunque por el camino se destruyan ciertos tipos de trabajos hasta ahora tradicionales también se generarán otros nuevos, junto a múltiples posibilidades de negocio.

Leal explicó que la transformación digital ha sido comparada a un tsunami por la velocidad a la que se producen los cambios y advirtió que para sumarnos a esas «nuevas olas» de innovación será necesario sobre todo «formación» tanto en las empresas como en los trabajadores.

«Estamos en una etapa de innovación y hace falta entender las transformaciones que se están produciendo e ideas para rentabilizarlas», apuntó. El reto, desde luego, es mayúsculo ante el panorama previsto por los diversos organismos internacionales. Se calcula que el 10% de las tareas industriales están ya en manos de robots, y se cree que en los próximos años el porcentaje llegará al 45%. Cuatro de cada diez empresas pueden desparecer, al igual que el 47% de la tipología actual de puestos de trabajo, según la Universidad de Oxford.

La OCDE , por su parte, lleva esas previsiones más lejos y calcula que en 2030 hasta el 80% de esa tipología actual de empleos podría ya haber desaparecido. «No nos tomamos esto en serio y no nos estamos adaptando. Los cambios van a impactar en el empleo y la productividad de las empresas», alertó. Otro dato preocupante es que sólo el 7% de los jóvenes están apostando por carreras tecnológicas «a pesar de que sabemos que el mundo es digital».

La ponente, no obstante, consideró que el escenario de cambio que dibujan estas cifras no es negativo ya que las transformaciones económicas son una constante histórica. «En Estados Unidos, la agricultura suponía el 18% de la riqueza hace un siglo y ahora es sólo el 4%. Del mismo modo, si miramos hacia atrás, hoy día sólo se conserva un 1% de la tipología de los empleos que había hace un siglo. Vivimos un momento de transformación. No hay un minuto que perder pra subirse a la ola pero el cambio no debe ser visto como una carga. Puede ser traumático a corto plazo pero a futuro merece la pena», dijo.

Leal dijo que todos los sectores y trabajadores, al margen de su edad y experiencia, tienen la posibilidad de incorporarse a este nuevo paradigma económico aunque siempre que haya una buena formación que posibilite un mayor conocimiento y rentabilidad en las organizaciones. «Todos podemos sumarnos con ideas claras y determinación», aseguró la conferenciante.

Como ejemplo del imparable avance de la economía digital, la experta recordó que el ámbito de la inteligencia artificial (IA) crece un 50% cada año y está transformando de manera decisiva mucho sectores a través de los robots inteligentes. Se calcula que la IA destruirá 1,8 millones de empleos en el mundo pero que, a cambio, generará 2,3 millones de puestos nuevos. Leal, no obstante, lamentó que España esté a la cola de Europa en aprendizaje de Matemáticas, una disciplina que, según comentó, está directamente relacionada (hasta un 22%) con la probabilidad de encontrar trabajo en la actualidad.



Atreverse a innovar

En el campo médico, la tecnología ha permitido a la Universidad de Nottingham elaborar un algoritmo que predice con un 80% de fiabilidad si una persona puede sufrir un infarto repentino, lo que permite optimizar la prevención. También ha posibilitado innovaciones como el robot Da Vinci, que se usa en hospitales como el Civil de Málaga, y que ayuda a los médico se operaciones como las del cáncer de próstata. Otro ejemplo de tecnología son los drones, que aplicados al sector agrícola, contribuyen a reducir en un 40% el uso de fertilizantes, en un 90% el consumo de agua y en un 70% el coste de tratamiento de una plaga.

El internet de la cosas es otro de los campos de mayor potencial, con pulseras, coches o edificios que ya merecen el calificativo de «inteligentes» por estar permanentemente interactuando con la red. Se calcula que la facturación del internet de las cosas duplicará en cuatro años a la industria médica y que en diez años será seis veces superior.

La impresión en 3D es también un instrumento de enorme recorrido que puede reducir hasta en un 90% los costos de fabricación, Leal recordó que hay se «imprimen» piezas de avión de Boeing, de automóvil, cocinas, complejos de oficinas (en Dubai, por ejemplo, con impresoras de seis metros de altura), e incluso pizzas, hamburguesas y frutas a partir de extractos de estos alimentos.

«La clave es atreverse a innovar, Las grandes revoluciones traen su tecnología. Innovar es una palanca de crecimiento pero hay que asegurase de que la ideas estén sobre la mesa», apuntó la experta, que destacó la importancia de que los trabajadores de cada empresa estén altamente motivados y comprometidos. Los estudios afirman que un empleado «apasionado» mejora un 29% los beneficios de una empresa.

«No podemos dejar el alma en casa. El consejo es formar, innovar y apasionar a los empleados. Bien acompañados podemos llegar más lejos de lo que nunca lo hemos hecho», afirmó Leal. Para esta experta, el miedo (un mecanismo de supervivencia) es un factor que hay que saber en gestionar con inteligencia en una época de cambios como ésta. En el caso de España, advirtió que existe también mucho temor al «ridículo», algo que animó a superar para lograr el salto a la transformación digital.

Al final de su charla, Leal tuvo tiempo para responder algunas de las preguntas de los asistentes. Respecto a la innovación en el sector turístico, recordó que ya se está usando la realidad aumentada para mostrar los destinos al turista o que los hoteles emplean el internet de las cosas para que el cliente pueda abrir la habitación o hacer el checking con el móvil.

Estas II edición de la Jornada de Emprendimiento que organizó La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica cuentan con la colaboración de Andalucía Emprende, de la Consejería de Economía y Conocimiento; del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga; Endesa; Carrefour; Grupo Peñarroya; Parque Tecnológico de Andalucía; Vincci Hoteles y Peugeot PSA Retail.