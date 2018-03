La fe de los mormones está en Málaga

Al joven de Vermont (Estados Unidos) Joseph Smith se le aparecieron Dios y Jesucristo en un bosque de Nueva York en 1820. De esta primera visión, pues seguirían otras, parte la fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, cuyos seguidores son llamados los mormones, por el Libro de Mormón, que según los fieles de esta religión cristiana es una recopilación de profetas antiguos que complementa a la Biblia. Hoy son 16 milones.

Curro Pardillo Fortes, de 79 años, es uno de los «entre mil y dos mil» mormones que hay en Málaga, una ciudad que cuenta con tres obispos -uno por cada zona en que se divide la capital- y dos capillas: en la calle Babel y en la calle Luis Buñuel, frente al Centro Comercial Rosaleda. En esta última, Curro es uno de los dos celebrantes cada domingo de la Santa Cena, como los mormones denominan a la misa.

«Nací en Utrera, pero llevo en Málaga desde 1962, ahora soy más malagueño que sevillano», destaca. A su lado tiene a dos misioneros, el sueco Elder Bird, de 21 años, y el norteamericano Elder Daylan, de 19, que deben pasar dos años de misión en el sur de España. (Elder es el nombre que reciben todos los misioneros y a continuación se les añade su apellido).

Curro muestra la amplia capilla, desprovista de imágenes, como establece su religión, y la parte destinada al bautismo por inmersión, una gran bañera en la que los creyentes se bautizan de cuerpo entero a partir de los 8 años, otra diferencia con la religión católica. «Y el agua está templadita», precisa.

La trayectoria religiosa de Curro, que profesionalmente ha sido agente comercial, ha sido llamativa porque además de nacer católico perteneció al Opus Dei. En 1984, su mujer le comunicó la separación y a raíz de ahí, «todos mis hermanos del Opus Dei me apartaron, porque estaba separado y eso para mí fue un desengaño».

Con el tiempo, rehizo su vida y conoció a una argentina con laque compartió su vida hasta su fallecimiento en 2015, los últimos 13 años, postrada en cama por un derrame cerebral. Fue en 2007 cuando dos misioneros mormones llamaron a su puerta. «Yo les expliqué que era católico y que había sido del Opus Dei. Seguía yendo a misa, aunque temía que no me dieran la comunión por ser separado». Los misioneros le entregaron el Libro de Mormón y su lectura le fue calando: «Enseña mucho, empecé a leerlo, hice amistad con los misioneros, que venían todas las semanas y el libro me cambió porque es verdadero», explica.

Cuando contó la conversión a sus amigos, reaccionaron «con la ignorancia que todos tienen sobre la iglesia, porque hay que estar aquí, venir y conocernos para darse cuenta de lo que es».



Con el tiempo, Curro Pardillo ha sido coordinador de misioneros y ahora cocelebra la Santa Cena cada domingo. Además, cada semana colabora con el comedor social Yo soy tú de Miraflores de los Ángeles.

Los mormones tienen prohibido fumar y beber alcohol, por eso en la Santa Cena bendicen el pan y el agua, en lugar del vino, explica. La Santa Cena es muy diferente a una misa católica: «Cantamos los himnos, damos a conocer los actos que se van a programar, después cantamos otro himno y se prepara la comunión con el pan y el agua que se bendicen», explica.

La Semana Santa la celebrarán de forma muy somera con un reparto de información en la plaza de la Merced el Viernes Santo y puede que con la exhibición de un vídeo; y el Domingo de Resurreción, «con un acto normal para nosotros».

Para los mormones, los dos grandes acontecimientos del año son sendas conferencias retransmitidas por internet en abril y octubre desde el templo de Salt Lake City, EEUU (su Vaticano), a cargo del considerado presidente y profeta, que sigue la línea marcada por el fundador, Joseph Smith.