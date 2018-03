Piden más plazas de parking para personas con movilidad reducida junto al Carlos Haya

El portavoz de Málaga para la Gente (MpG), Eduardo Zorrilla, preguntó al área municipal de Movilidad cuántas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida hay en el entorno del Hospital Regional, conocido anteriormente como Carlos Haya. Elvira Maeso, concejal del ramo, ha contestado con señalando que, en estos momentos, hay ocho plazas en las calles anexas al centro hospitalario y se van a instalar otras tres en la parte trasera del centro. Pese a ello, tanto MpG como la agrupación de desarrollo Málaga Accesible consideran que el número debería crecer, como mínimo, en otras cuatro zonas más, es decir, hasta las 15.

Así, actualmente hay una plaza en el número 63 en la Avenida de Carlos Haya, dos en la calle Argentea esquina con Santa Rosa de Lima, tres más en Pedro Espinosa esquina Carlos Haya y otras dos en Ciprés esquina Doctor Gutiérrez Calzada. En total, son ocho. Movilidad está estudiando la oferta y la demanda existente de plazas para instalarlas. En este caso, se está a la espera de la confirmación de un nuevo acceso al hospital a través de la calle Lorenzo Padilla, a espaldas del centro, para proceder a instalar tres más en la zona.

Alfredo de Pablos, presidente de la agrupación de desarrollo Málaga Accesible, señaló que es su colectivo el que ha pedido que se pongan tres plazas más tras el hospital y han estado hablando, por tanto, con el distrito y con el área de Movilidad. «Teníamos un problema, porque hay veces que vas a urgencias y al discapacitado lo llevan. En ese momento, quien conduce también es una persona con movilidad reducida; si vas tú con tu coche con tu tarjeta puedes aparcar», destacó, para indicar que es esencial que las personas con movilidad reducida puedan aparcar cerca de los centros sanitarios, aunque insistió en que unos cuantos aparcamientos más «vendrían bien». «Con tres o cuatro más estaríamos más cubiertos», dijo, lo que significa subir de las once potenciales plazas a 15.

De Pablos confirmó que no sólo se ha pedido que se pongan aparcamientos reservados en la zona de la puerta de atrás, sino también dentro del propio recinto del hospital. «Es difícil», declaró, y añadió: «Quienes se acercan al hospital tienen muchos problemas de movilidad, no tiene sentido no facilitarles lo máximo posible el acceso», dijo. También destacó que la Administración Sanitaria, es decir, la Junta, debe hacer más accesible el edificio y la local, el Ayuntamiento, ha de facilitar el acceso al inmueble. También reclamaron que hubiera una zona de aparcamiento para los taxis accesibles en la misma parada, aunque desconoce si ello se ha llevado a cabo.