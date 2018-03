Symphony of the Seas: la nueva ´ciudad´ del Mediterráneo

La «sinfonía de los mares» está por llegar. Este martes, Málaga acogerá la inauguración de uno de los cruceros más grandes del mundo hasta el momento. El 'Symphony of the Seas', de la compañía Royal Caribbean, es el cuarto crucero de la Clase Oasis, que hasta el momento tenia a los tres colosos del mar 'Harmony of the Seas', 'Oasis of the Seas' y 'Allure of the Seas'. Málaga será el primer punto donde la embarcación hará escala comercial en su viaje inaugural. Recién salido del astillero francés STX France, el navío realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo desde Barcelona en primavera y verano. Estos son sus principales atractivos.



Cifras

Construcción y espacio

El buque cuenta con 362 metros de eslora y de alto, lo que se traduciría como más de cuatro veces la altura de la torre de la Catedral de Málaga. Asimismo, el barco tiene un total de 228.081 toneladas de peso, algo similar al peso de 17.000 elefantes africanos. Para trasladar el navío, el buque cuenta con 4 motores y 22 nudos de velocidad. En general, para la construcción de éste crucero se han utilizado 500.000 piezas, 27 veces el número de piezas utilizadas en la construcción de la Torre Eiffel.



Capacidad

Pasajeros y tripulación a bordo

La capacidad del buque le hace poder recoger hasta 6.680 pasajeros durante sus viajes. Estos se hospedarán en 2.759 habitaciones distribuidas en un total de 18 cubiertas y 7 barrios. Además, esta ciudad flotante tendrá un máximo de 2.175 tripulantes fijos.



Ocio

Amplio abanico de actividades en la ciudad flotante

Diez jacuzzis, cuatro piscinas exteriores y una interior, un spa, zona deportiva, así como una amplia oferta de ocio. Los pasajeros podrán disfrutar de una infinidad de actividades como las acuáticas, ya que el barco cuenta con el tobogán con mayor longitud del mundo (28 metros de caída), un simulador de surf, batallas se láser tag, tirolinas, escape rooms, espectáculos teatrales o el reconocido Bionic Bar, un espacio dedicado a los cócteles más sofisticados servidos por camareros robots. Éste es uno de los espacios más novedosos del buque ya que cuenta con robots fabricados por la firma italiana Makr Shakr que mezclan, agitan y sirven cócteles hechos a partir de cualquier combinación de 30 licores y 21 bebidas.

Espectáculos

El pequeño Broadway

Como ya es costumbre en las embarcaciones vacacionales de Royal Caribbean, los espectáculos teatrales son imprescindibles durante la travesía. El Symphony of the Seas contará con cuatro exitosos espectáculos como Hairspray, el primer musical de Broadway realizado en el mar. Junto a el, destaca Flight, una sátira histórica sobre la evolución de los viajes aéreos que finaliza con homenaje al famosos hermanos Wright. Por oro lado, el icónico anfiteatro al aire libre AquaTheater, acogerá un nuevo show llamado HiRo, que ofrecerá a los asistentes las mejores acrobacias acuáticas desde trampolines de casi tres metros de altura. Por su parte, el Studio B mostrará una nueva aventura para viajar en el tiempo. 1977 es un espectáculo de patinaje sobre hielo de alta tecnología, lleva a los invitados al Londres de la víspera del Jubileo de Plata de la Reina cuando sus Joyas de la Corona son robadas en el atraco del siglo.



Aspectos culinarios

Un total de 20 restaurantes con más de 300 tipos de menú

El navío cuenta con 20 restaurantes que debutarán con nuevos conceptos culinarios. De entre ellos destacan Hooked Seafood, uno de los primeros restaurantes de mariscos al estilo de Nueva Inglaterra. Éste contará con pescados y mariscos frescos, así como un amplio abanico de posibilidades relacionadas con el sabor más típico del mar. Sin embargo, los sabores que se posicionan como los favoritos para esta travesía son los del conocido chef Jamie Oliver y su cocina italiana. Asimismo, 150 Park contará con un menú de comida al más puro estilo americano. Para los que prefieran comida japonesa, Izumi Hibachi será su lugar de encuentro. Los sabores fuertes residirán en El Loco Fresh, un restaurante de comida popular mexicana que contará con un espacio para 100 comensales.



Suites

The Ultimate Family Suite: La gran novedad para las familias

Este nuevo camarote, pensado para las grandes familias, es el lugar perfecto para la diversión de los más pequeños de la casa ya que cuenta con un tobogán desde la habitación de los jóvenes hasta el salón principal, situado en el piso de abajo. Además, incluye una pared Lego que va desde el suelo al techo, una mesa air-hockey e incluso rincones para jugar al escondite. Asimismo, las familias podrán disfrutar de una sala de cine 3D con máquina de palomitas y un amplio abanico de videojuegos, una pared de escalada y una mesa de billar.



Espacios

El barrio Boardwalk, un espacio para los amantes del deporte

Un renovado barrio de Boardwalk, se convertirá en uno de los espacios más aclamados para los amantes del deporte gracias al Playmakers Sports Bar & Arcade, un espacio para los grandes eventos deportivos televisados. Este barrio acogerá también, junto al conocido tiovivo tallado a mano, la tienda, la tienda más dulce de todo el navío, Sugar Beach,ideal para los más golosos que además, deseen realizar actividades y talleres de repostería en familia durante la experiencia.