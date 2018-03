Málaga recibe al crucero ´Symphony of the Seas´

En plena Semana Santa, el puerto de Málaga recibe este Martes Santo al crucero 'Symphony of the Seas', de la naviera Royal Caribbean, con capacidad para 6.360 pasajeros y con 362 metros de eslora, que atracó esta mañana antes del amanecer.

El mayor barco del mundo y el nuevo buque insignia de la compañía Royal Caribbean estará un día en la ciudad,

Su llegada desde el astillero francés de Saint Nazaire, donde fue recibido el pasado viernes por Royal Caribbean Internacional de manos del constructor. El buque partirá hacia Barcelona a las 22.00 horas. Una vez que el buque se aleje por la bocana del recinto, el puerto y la ciudad lo despedirán con fuegos artificiales, poniendo fin a una intensa jornada.

Royal Caribbean presentó el buque en Málaga en un acto en el que han estado presentes Belen Wangüemert, vicepresidenta asociada y directora general de Royal Caribbean para la Eurozona; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Paulino Plata, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga; y Arturo Bernal, director de Turismo Costa del Sol.

"Málaga es un puerto clave para Royal Caribbean y prueba de ello es que hayamos elegido esta ciudad para la presentación del Symphony of the Seas, el espectáculo más sorprendente en alta mar. Una vez más, solo podemos tener palabras de agradecimiento para el puerto y la ciudad por la cálida acogida que muestran siempre ante la llegada de nuestros barcos", declaró.

Para Paulino Plata, "la presentación del Symphony of the Seas en Málaga se ha convertido en todo un acontecimiento social por la envergadura del buque, la importancia de la naviera y el carácter amable y acogedor de los ciudadanos, como ya demostraron en 2014 con el recibimiento del ´Oasis of the Seas´. Con esta última escala, hoy Málaga se convierte en el primer puerto en recibir a los cuatro grandes buques de Royal Caribbean, compañía con la que mantenemos una estrecha relación y que confiamos que perdure en el futuro".

Este nuevo buque es el número 25 de la flota de Royal Caribbean y cuarto de la clase' Oasis', que realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo de abril a octubre.

Málaga capital será la única ciudad del mundo que haya albergado en un periodo de 48 horas a los cuatro buques insignias de la misma clase, considerados los barcos más grandes de la industria: el 'Oasis of the Seas', el 'Anthem of the Seas', 'Allure of the Seas' y el propio 'Symphony of the Seas'.

Apuesta por el Mediterráneo

Desde abril y hasta la llegada del otoño realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo saliendo de Barcelona como puerto base y hará escala en Palma de Mallorca, en España; Provenza (Francia) y Florencia, Pisa, Roma y Nápoles (Italia).

El nuevo navío mide 72 metros y medio de alto y abarca 362 metros de largo y la naviera lo recibe después de 36 meses de trabajo y 4.700 personas entre operarios y tripulación. El 'Symphony of the Seas' tiene capacidad para 5.518 pasajeros y cuenta con 2.759 camarotes, informó la naviera en una nota.

Además de este buque, en 2019 debutará el 'Spectrum of the Seas', el primer buque de la clase 'Quantum Ultra'; mientras que en 2020 lo hará un segundo buque de esta misma clase.

En 2021 verá la luz el quinto barco de la clase 'Oasis' y en 2022 y 2024 se entregarán los dos barcos de la nueva clase 'Icon', que serán propulsados por gas natural licuado (GNL).