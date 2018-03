Impiden a los bomberos de Málaga desfilar con la Misericordia

La jefatura del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga va a impedir que sus agentes desfilen mañana en la procesión de la Misericordia, cofradía con la que el cuerpo lleva más de 50 años vinculada como hermano mayor honorario. Tras esta decisión se encuentra, cómo no, el conflicto que los funcionarios protagonizan desde hace más de un año (huelga incluida) para denunciar el desmantelamiento del cuerpo y que supuesto la fractura total entre el jefe del servicio y los trabajadores. Según fuentes de la plantilla, los agentes interesados en desfilar solicitaron, a través de la asociacion de bomberos El Escalín, permiso al máximo responsable del cuerpo el pasado 17 de marzo sin que este les haya respondido al correo electrónico. Sin embargo, la jefatura sí ha comunicado a los responsables de la cofradía que ningún bombero acudirá con el uniforme oficial al desfile que tradicionalmente los ha situado frente la Virgen del Gran Poder. Desde la cofradía han explicado que la razón que les han trasladado es el temor a que los agentes utilicen la procesión como escaparate para sus reivindicaciones, extremo que han negado tajantemente tanto desde el Sindicato Andaluz de Bomberos como desde el comité de huelga. "No se va a mezclar nada, sería un error. Los agentes que van al desfile van voluntariamente porque les gusta", han aseverado.

Desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga reconocen que no se fían demasiado. El concejal, Mario Cortés, asegura que una actitud reivindicativa o sindical "como ir pintados o con petos" no sería lo más apropiado en un acto religiso de este nivel. Para Cortés, la imagen de la cofradía y del propio cuerpo no puede verse afectada por una situación así, aunque reconoce que le sorprende que haya un malestar entre los agentes, ya que hasta el momento no ha recibido llamadas, "ni siquiera de la cofradía", para tratar el asunto. De hecho, el edil ha recordado que "el año pasado no desfilaron por el conflicto y no pasó nada". "Este interés repentino es muy extraño", ha añadido.