El TSJA mantiene la nulidad del plan urbanístico de la Térmica

El TSJA mantiene la nulidad del plan de la Térmica, donde el PGOU contempla la construcción de 873 viviendas: 600 de renta libre y el resto de VPO, además de oficinas, comercios y un hotel. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mantiene la nulidad del plan especial, que ya había decretado en noviembre pasado. El tribunal no ha permitido a filial de Endesa, Nueva Marina Real Estate, propietaria de parte del suelo, presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJA, en un auto de 15 de enero, que dio a conocer ayer el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha acordado "no tener por preparado" el recurso de casación al no respetar este los requisitos legales exigidos y no aportar argumentos que justifiquen su presentación. La decisión judicial impide a Nueva Marina presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo y da carácter de firmeza a la sentencia que declara la nulidad del plan especial, uno de los proyectos estrellas del alcalde.

No obstante la empresa ha presentado un recurso de queja ante el Supremo que deja en suspenso la firmeza del fallo judicial hasta tanto el alto tribunal se pronuncie sobre la queja. El portavoz de uno de los proyectos estrellas del alcalde avanzó este lunes que existen "pocas posibilidades" de que prospere y que no es más que una maniobra de la filial de Endesa para prolongat el plan especial "que tiene fecha de caducidad desde que el TSJA lo declaró nulo".

, contra el acuerdo de pleno de octubre de 2015 que aprobaba definitivamente el plan especial de la Térmica . El TSJA aceptó parcialmente el recurso y en una sentencia de noviembre de 2017 declaró la nulidad de dicho plan, que es calificado por Zorrilla como puramente especulativo y ". Según las cuentas realizadas por IU a partir del estudio económico de la Térmica,, mientras que

Además de ello, el Ayuntamiento ha perdido (entre convenio y adenda) 7.119,36 unidades de aprovechamiento urbanístico en favor de Endesa, cuyo valor oscilaría entre los 8.335.560 y los 12.647.471 euros, según estuvieran o no urbanizados. "La pérdida que sufren los recursos públicos es idéntica a los beneficios obtenidos por la filial de Endesa", declara Zorrilla.

El Ayuntamiento firmó en 2008 un convenio con Endesa para permitir construir en terrenos industriales cerca de 600 viviendas de renta libre y otras 300 protegidas. Como la empresa no abonó los 58 millones que debía al Consistorio, el equipo de gobierno firmó una adenda al convenio para transformar ese dinero en aprovechamientos urbanísticos de manera que se quedó con el 40 por ciento del suelo.