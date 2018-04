Funcionarios cortan el acceso a la cárcel para reclamar mejoras laborales

Un centenar de funcionarios han participado en la mañana de este martes en una concentración convocada a las puertas de la prisión de Alhaurín de la Torre por los sindicatos Acaip, CCOO y UGT para reclamar una negociación "real y efectiva" de sus mejoras laborales y salariales en la que participen los ministerios de Hacienda e Interior. La protesta, que se engloba dentro de las reivindicaciones de este colectivo de trabajadores a nivel nacional, se ha realizado desde las ocho a las doce de la mañana, según ha explicado a este periódico el delegado provincial de UGT en este ámbito, José Melgar.

Durante la concentración ha quedado cortada la vía de acceso a la prisión, lo que ha impedido la entrada de los vehículos de los trabajadores al recinto. Melgar ha explicado que la dirección del centro "ha tenido que ampliar la jornada de algunos funcionarios del turno de noche" para subsanar la falta de trabajadores en ese lapso de tiempo. De esta forma, la protesta reivindicativa de los sindicatos también "ha ralentizado" las tareas de funcionamiento de la prisión en esas horas. Melgar ha comentado que solicitan un aumento de las plantilla de las cárceles dependientes de Interior, que acumulan un déficit de más de 3.000 plazas, y mejoras en sus condiciones salariales y laborales. La cárcel de Dueso en Cantabria ha vivido este lunes una concentración similar y la intención de los sindicatos ese seguir convocando movilizaciones por otras prisiones, en demanda de que sus peticiones sean atendidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, el sindicato CSIF ha denunciado que delegados de Acaip en Málaga "han increpado y agredido" al responsable de la sección dindical de CSIF en el centro por no secundar la protesta. "Portando petos del citado sindicato, varios miembros de la organización de la concentración increparon al delegado de CSIF, C.L.M.N., que intentaba entrar con su vehículo en su centro de trabajo. Los miembros de ACAIP comenzaron entonces a insultarle por no secundar la movilización, acercándose varios de ellos al vehículo del delegado de CSIF, agrediéndole por la ventanilla del coche bajo gritos de Hijo de puta, me cago en tu puta madre, esquirol", ha apuntado CSIF en un comunicado.

El sindicato añade que este delegado, electo de Junta de Personal, ha dado parte a la Inspección de Instituciones Penitenciarias, al director de su centro y a la Guardia Civil ante los hechos cometidos por los miembros del otro sindicato, "que fueron identificados por los agentes de la Benemérita". CSIF ha afirmado que "condena los hechos y la agresión" y anuncia que se personará en defensa de su delegado y lo asistirá a través de su Asesoría Jurídica. "CSIF-A no entiende ni comparte que sólo por no compartir los motivos de una protesta, miembros de un sindicato puedan llegar a increpar, insultar y agredir a un compañero que sólo defiende otras siglas e ideales sindicales", ha afirmado.