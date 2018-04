Mónica Ruiz: "Los ingenieros jóvenes deben ver en el Colegio algo que les ayuda"

Con casi 2.700 colegiados, el organismo celebra elecciones el jueves 5 de abril con dos candidatos: Mónica Ruiz y el actual decano, José Zayas.

El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, con casi 2.700 colegiados, celebra elecciones el próximo jueves 5 de abril con dos candidatos que optan el decanato: Mónica Ruiz y el actual decano, José Zayas (que accedió al cargo hace dos años tras el fallecimiento de Antonio Serrano). Ruiz, de 42 años y con dos décadas ya de experiencia en la profesión, presenta su candidatura con un equipo en el que figuran profesores asociados, profesionales libres, directivos de empresas o funcionarios. Su objetivo principal es mejorar la formación a los colegiados, como fórmula también de impulsar el interés entre los jóvenes de incorporarse al Colegio.

¿Se nota ya una mejora de la actividad en su sector tras tantos años de crisis?

Se nota una recuperación. Yo no viví anteriores crisis pero los más veteranos cuentan que ésta ha sido la más fuerte que han vivido. Los colegiados la han sufrido mucho. Lo que se ve ahora cuando hablas con los compañeros de profesión es que hay más contratación, más proyectos. La evidencia es que hay más grúas por toda Málaga. El sector constructor e inmobiliario ha avanzado mucho aunque lo que interesa es que haya también otros segmentos que nos generen más actividad.

¿Qué le ha llevado a presentarse como candidata a decana?

El Colegio no lo hace una junta de gobierno sino todos los colegiado. Por eso es importante que todos se vean integrados y acogidos y que los jóvenes sientan que el Colegio realmente les sirve, que tiene una función y que les ayuda. Lo más importante para mí es que cuando un joven ingeniero técnico industrial acabe sus estudios en la Universidad vea un interés en colegiarse, algo que ahora no ocurre. De los 200 que salen cada año sólo el 20% se colegia. Eso es muy poco. Cuantos más colegiados seamos mejor podremos defender la profesión. Tenemos que recuperar también a colegiados que durante estos años se han dado de baja.

¿Cómo se anima a los jóvenes a colegiarse?

Habrá que incentivarlos con una oferta que les interese. Por ejemplo, la formación debe ser de calidad y enfocada a lo que necesitan una vez salen de la Escuela de Ingenierías Industriales. Pero para eso hay que estar en contacto con ellos. El Colegio debe modernizarse en ese sentido. La formación que ayude a la constitución y gestión de empresas está muy bien, pero veo también muy importante otros campos como la formación en programas de software actualizados que ayuden a la especialización de los colegiados. El Colegio debe invertir más en formación. También sería bueno que se contara con las ayudas de los colegiados senior, que tiene mucha experiencia y que podrían actuar como mentores. Es algo que mi candidatura tiene en mente. Queremos que los colegiados más mayores (hay por ejemplo, 500 con más de 65 años) aporten la experiencia de toda una vida.

¿Aplicaría algún cambio al sistema de visados?

Ahora mismo, el colegiado que visa proyectos tiene que pagar 400 euros por el seguro de responsabilidad civil, al margen de que vise un solo proyecto o muchos. Nosotros pensamos que habría que repercutir el coste en función de cada proyecto, no con esta especie de tarifa plana, porque un colegiado no sabe al principio de cada año cuántos proyectos va a firmar durante ese ejercicio. El sistema actual beneficia a algunos pero perjudica a otros. En otros colegios el pago ya se hace por proyectos.

¿Debe fomentarse una mayor implicación de los colegiados?

Creo que habría que mejorar la participación en las elecciones. En las últimas que se han celebrado viene votando apenas el 10% de los colegiados. A mí me gustaría que votara por lo menos el 50%. El problema es que sólo se puede votar de forma presencial (y estas elecciones son en día laborable) o por correo, que tiene sus complicaciones porque hay que solicitarlo e ir a la oficina de Correos. El Colegio ya dispone de medios para el visado electrónico. Es un atraso que no se pueda votar también de forma telemática. Hay que procurar que la gente participe en las elecciones del Colegio. Creo que así habría incluso más candidaturas, y no solo dos.

El Colegio tiene una bolsa de trabajo, ¿qué opina de ella?

Que hay que mejorarla totalmente. Los colegiados no tienen la percepción de que la Bolsa les esté sirviendo. Hay que hacerla útil, y que sea pública y transparente. Que se pueda ver el puesto en el que estás, como cuando optas en un concurso público a un empleo. Muchas veces en la bolsa salen proyectos que piden ingenieros técnicos pero ¿cómo se hace la elección para ver a quién se le da?

Siempre se comenta que a Málaga le falta industria, ¿qué se puede hacer desde el Colegio para fomentarla?

Para cualquier colegio es muy importante mantener una relación fluida con el resto de organismos, con el Ayuntamiento, con Industria... El tema de la falta de industria entra dentro de este planteamiento. Tenemos que llegar a acuerdos, hacer mesas de trabajar y colaborar para poder sacar medidas que ayuden a fomentar la industria. Todo pasa también porque haya ayudas al emprendimiento que permiten a los colegiados jóvenes a abrirse a nuevos campos de acción.