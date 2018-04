La alta costura malagueña, "una carrera de fondo constante"

La alta costura, una gran desconocida a muchos niveles de la sociedad, se posiciona en la ciudad como uno de los sectores más ricos en talento. En este sentido, la marca creada en 2016 por la Diputación de Málaga, 'Moda de Málaga', tiene siete nuevos compañeros de viaje. Siete firmas malagueñas se incorporan desde este miércoles a este proyecto cuyo objetivo es apoyar y aumenta la notoriedad de estas empresas y de los profesionales relacionados con el sector de la moda. Empresas de alto prestigio en la ciudad, como Maltessa Sunwear y Gisela, ya lucen este distintivo que supone un impulso a este tipo de arte tan personal. La placa acreditativa para esta marca ha sido entregada esta mañana por el presidente de la diputación, Elías Bendodo a los diseñadores Gemma Melé, Jesús Segado, Javier Alcántara, Ángel Palazuelos, Susana Hidalgo, Rafael Urquizar y Montesco (Carlos Aguirre y Mario Camino).

"Con 'Málaga de Moda' se muestra el apoyo para posicionar al sector de alta costura malagueña como referente a nivel nacional e internacional", ha señalado esta mañana el presidente de la Diputación. La promoción y el reconocimiento del trabajo de los diseñadores malagueños en otros mercados fuera de las fronteras de la provincia es esencial para ellos, que apuntan que hasta el momento "ha sido una espina que no se podía realizar".

Este sector, que, "desarrolla actividades con capacidad de generación de empleo y riqueza", según ha señalado Bendodo, se compone en un amplio tejido de artistas por toda la provincia que necesitan, en su mayoría, un mayor desarrollo de la industria para poder realizar sus trabajos. "Necesitamos más industria. Antes había más talleres, ya no. Con ellos podías hacer las colecciones, sin embargo hoy en día, con Inditex, han ido desapareciendo. Hacer frente a la creación de pedidos sin industria es complicado", ha incidido el diseñador Jesús Segado.

Segado es un diseñador referente de la alta costura que comenzó su andadura a los 22 años sin haber acabado la carrera. "Me ficharon de una empresa, estuve varios años con ellos y después en otra pero la gente empezaba a pedirme prendas a parte. Prendas que no tuvieran nada que ver con la marca, ahí decidí empezar mi propia trayectoria y me asenté en Málaga, donde hasta el momento, estoy muy bien".

Referente en el mundo de la alta costura a nivel nacional e internacional, Segado recibió el 'Alfiler de oro' en 2017 en la VII Pasarela Larios por su trayectoria. Ese mismo año dio el salto internacional al presentar su colección en la Semana de la Moda de París. Las prendas que diseña el malagueño se revisten entre la seda, los bordados y "lo romántico y femenino". Así, es como describe el diseñador a sus clientes. "Me gusta decir que son elegantes y serenas. Gente romántica, acorde a la ropa que diseño".

De entre las siete marcas, Susana Hidalgo destaca por ser, en primer lugar, la única mujer del conjunto, y en segundo lugar, por dedicarse exclusivamente al diseño de prendas de boda. "Sobre todo vestidos para novias. También para la madrina, las hermanas. Pero en general, todo lo relacionado con las bodas". Esta diseñadora "se nacimiento", degustó esta profesión en su casa desde muy pequeña ya que su madre también trabajaba en este sector. La alta costura en Málaga no es tan complicada, es un referente bastante bueno, al menos en mi situación. Cuando la gente tiene un evento como las bodas, tiran la casa por la ventana, quieren ir ese día de alta costura".

La malagueña asegura que siempre trata de "impregnar" con sus estilo cada uno de los diseños que crea. "Siempre teniendo en cuenta la personalidad de las clientas. Intento respetarlas mucho, no quiero que sientan que van disfrazadas y no como ellas querían", ha expresado Hidalgo.

Alguien que tiene muy en cuenta las preferencias de los clientes, así como la evolución de la moda "año tras año", es Javier Alcántara. Éste diseñador malagueño abrió su primer atelier en 1995. "Intento crear dentro de una base bastante clásica pero siempre acorde a la actualidad. Me gusta impregnar mi trabajo de pinceladas de tendencia. Evolucionando y reinventandome día a día para no llegar al estancamiento", ha explicado Alcántara. Por otro lado, el diseñador considera que "la alta costura en general es bastante complicada". "Ahora para hacer algo que se distinga de lo que ya se ha producido es difícil. Pero trabajando duro se puede conseguir. Mantener un sello personal es mi intención día a día".

Los Montesco, una marca más que arraigada a la ciudad, es otra de las nuevas compañeras de viaje de 'Moda de Málaga'. "La alta costura en Málga y en general no es que sea difícil sino que lo difícil es conseguir la calidad que se debe ofrecer, ese es un esfuerzo diario y personal de estar siempre al 100% no, al 200% para regenerarte y reinventarte siempre. Es una carrera de fondo constante", ha segurado Mario Camino, diseñador que, junto con Carlos Aguirre, creo la marca Los Montesco en 1992.

Para ambos, lo principal es el cliente y adaptarse a los gustos del mismo, el principal objetivo. "Tenemos clientes de todo tipo. Nos gusta que vengan, que disfruten nuestra marca y fusionar nuestro sello con su personalidad", ha añadido Camino que además incide en que "un diseñador creando para una persona, para un momento especial, una colección, es la visión más pura del artista".