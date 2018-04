El PP pide a la Junta que Málaga rescate las tecnocasas por 2,5 millones

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Mariví Romero criticó ayer «la dejadez, la desfachatez y la desidia de la Junta de Andalucía con la provincia de Málaga», destacando como ejemplo «el plan fallido de las tecnocasas, que evidencia el desgobierno andaluz con esta ciudad». Junto al concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Pomares, la parlamentaria instó al Gobierno andaluz a que «permita a los malagueños rescatar este proyecto para rehabilitar una parte sensible del centro histórico por 2,5 millones de euros, tras aceptar la Administración andaluza la propuesta del Consistorio ante su incapacidad para gestionar dicho plan».

De este modo, anunció que hoy preguntará al consejero de Fomentoy Vivienda «por qué la Administración andaluza no da luz verde a este acuerdo alcanzado en diciembre de 2016 con el Ayuntamiento», advirtiendo de que «las reuniones técnicas han finalizado y el acuerdo está cerrado», pero desconocen «por qué la Junta no termina de formalizar este rescate». Asimismo, Romero, que calificó este rescate como «un hecho inaudito y que no ocurre en otras provincias», reprochó al Gobierno andaluz su «inacción», recordando que «fue la propia Junta quién instó al Consistorio a actuar en Palma-Palmilla mientras ellos recuperaban el entorno de Lagunillas y los arrabales del centro histórico».